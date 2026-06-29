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Chatea sin dar tu número: WhatsApp anuncia nueva función para mejorar la privacidad de usuarios

La aplicación de mensajería instantánea sorprendió a sus seguidores con esta nueva opción que permitirá iniciar conversaciones o unirse a grupos sin revelar el número telefónico.

WhatsApp anuncia nueva función
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Chatear sin dar tu número ahora será posible a través de WhatsApp. El aplicativo de mensajería de alcance mundial anunció que sus usuarios podrán iniciar conversaciones o unirse a chats grupales sin la necesidad de revelar sus números de teléfono, como parte de una actualización orientada a reforzar la privacidad de la red. Esta novedosa acción será posible debido a la incorporación de una de las funciones más esperadas de la app: el nombre de usuario.

En adelante, los interesados en iniciar una conversación solo deberán ingresar dicho nombre dentro de la herramienta digital para ubicar a su contraparte, lo que evitará que las personas tengan que dar a conocer su número. Asimismo, cuando se envíe un mensaje a una persona o empresa por primera vez, ya no verán el número de teléfono si tiene activado el nombre de usuario.

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El nombre de usuario ya puede reservarse

Si bien esta nueva función aún no ha sido lanzada de manera oficial, WhatsApp informó que, a partir de esta semana, ya se puede reservar un nombre de usuario para usarlo más adelante cuando eso ocurra. Para reservar tu nombre solo debes ingresar al aplicativo, ir a Ajustes, luego a Cuenta y Nombre de usuario.

Asimismo, en el blog de la popular plataforma de mensajería se informó que el aplicativo brindará la opción de reclamar su nombre de usuario existente de Instagram o Facebook en WhatsApp a los creadores de contenido, las pequeñas empresas y las organizaciones que quieran mantener una presencia constante en línea.

¿Cuándo se habilitará la función de nombre de usuario?

Según WhatsApp, esta nueva opción se implementará de manera gradual durante los próximos meses y será notificada a través de la misma aplicación cuando esté disponible en cada país.

La anticipación para registrar el nombre de usuario que cada uno desea será clave en un aplicativo usado por más de tres mil millones de personas.

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