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La curiosa reacción que ya se encuentra disponible en WhatsApp por el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026: sin descargas y a nivel mundial

Este diseño temporal permite a los usuarios insertar el emoji en chats, grupos o como reacciones, sin necesidad de descargar aplicaciones o activar funciones adicionales en WhatsApp.

Este cambio, que es automático y no requiere descargar nada, busca reflejar la unión de México, Estados Unidos y Canadá, los países anfitriones del torneo.
Este cambio, que es automático y no requiere descargar nada, busca reflejar la unión de México, Estados Unidos y Canadá, los países anfitriones del torneo. | Foto: difusión
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WhatsApp se sumó al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con una novedad que ya comenzó a aparecer en millones de dispositivos alrededor del mundo. La plataforma modificó temporalmente uno de sus emojis más utilizados para celebrar el arranque del torneo que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.

La actualización permite que los usuarios encuentren una versión especial del clásico balón de fútbol dentro de sus conversaciones, sin necesidad de descargar aplicaciones adicionales ni activar funciones especiales. El cambio se encuentra disponible de forma automática para quienes utilizan el servicio de mensajería.

PUEDES VER: ¿Recibes llamadas de Bangladesh, Canadá, Madagascar o Sri Lanka?: Cuidado, podrías ser víctima de una estafa solo por contestar

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WhatsApp renueva su emoji de fútbol con el balón oficial del Mundial 2026

Como parte de una colaboración relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2026, WhatsApp reemplazó el diseño tradicional del emoji de fútbol por una versión inspirada en Trionda, el balón oficial del campeonato.

El nuevo diseño incorpora elementos visuales asociados a los tres países anfitriones. Entre ellos destacan los colores rojo, verde y azul, además de símbolos representativos que buscan reflejar la identidad compartida del torneo. La modificación tiene como objetivo trasladar el ambiente mundialista a las conversaciones cotidianas de los usuarios.

La actualización es temporal y puede visualizarse al enviar el emoji de balón en chats individuales, grupos o incluso al utilizarlo como reacción dentro de la aplicación.

PUEDES VER: Cómo saber mi número de expediente judicial con DNI: consulta oficial en el Poder Judicial

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¿Qué es Trionda y por qué aparece en WhatsApp?

Trionda es el nombre elegido para el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Su denominación hace referencia a las “tres ondas”, un concepto que simboliza la unión entre México, Estados Unidos y Canadá, los países que albergan el certamen.

Además de su diseño visual, el balón presenta una estructura renovada con paneles triangulares que buscan optimizar su comportamiento durante los encuentros. Esta innovación forma parte de las características que distinguen al esférico utilizado en la competición.

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