WhatsApp lanza nombres de usuario para no compartir tu número de teléfono: qué son, cómo funcionan y quiénes podrán usarlos

Los nombres de usuario de WhastApp en la plataforma serán identificadores únicos con un límite de hasta 35 caracteres por cuenta. | Foto: composición LR

Los nombres de usuario de WhastApp en la plataforma serán identificadores únicos con un límite de hasta 35 caracteres por cuenta. | Foto: composición LR

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¿Ingresaste a WhatsApp y te apareció la opción de crear un nombre de usuario? Una nueva actualización de la plataforma de mensajería propiedad de Meta y liderada por Mark Zuckerberg está captando la atención de todo internet. La app ha incorporado un sistema de identificadores únicos que busca complementar el uso del número de teléfono, permitiendo nuevas formas de contacto dentro de la aplicación. Esta función se desplegará de forma gradual a nivel mundial.

La compañía informó que esta característica se habilitará de manera progresiva en los próximos meses para sus más de 3.000 millones de usuarios a nivel global. Actualmente, algunos usuarios de WhatsApp ya pueden reservar su identificador desde la aplicación. El sistema permitirá crear un nombre único con el formato @usuario para iniciar conversaciones sin necesidad de compartir el número telefónico, manteniendo la compatibilidad entre Android y iPhone (iOS) mediante una activación gradual por regiones.

Cómo funcionan los nombres de usuario en WhatsApp y qué cambia frente al número de teléfono

Estos nuevos identificadores de la plataforma operarán como credenciales únicas y tendrán un límite de hasta 35 caracteres por cuenta. Debido a que su implementación será progresiva, las funciones se habilitarán de manera escalonada dependiendo de la región de cada usuario. Asimismo, con el fin de evitar la suplantación de identidad, las cuentas de figuras públicas y celebridades dispondrán de protecciones especiales que bloquearán el registro de sus nombres por parte de terceros, asegurando la exclusividad de sus perfiles dentro del ecosistema digital de Meta.

El cambio principal radica en la seguridad: una vez que el sistema esté activo, los usuarios de WhatsApp podrán iniciar chats nuevos mediante el formato @, eliminando la obligación de revelar su línea telefónica para interactuar. De este modo, el número de teléfono personal permanecerá completamente oculto y protegido frente a cualquier desconocido que no esté previamente registrado en la agenda de contactos.

Podrás modificar o borrar tu nombre de usuario de WhastApp en el momento que desees.

Así puedes reservar un nombre de usuario en WhatsApp

A partir de esta semana, las personas interesadas pueden apartar su nombre de usuario . Para hacerlo, sigue estos pasos:

Actualiza la aplicación : Asegúrate de tener instalada la versión más reciente de WhatsApp desde la Google Play Store (Android) o la App Store (iPhone).

: Asegúrate de tener instalada la versión más reciente de WhatsApp desde la Google Play Store (Android) o la App Store (iPhone). Abre el menú de configuración

En iPhone (iOS): Toca la pestaña Tú o Configuración en la esquina inferior derecha.

Toca la pestaña o en la esquina inferior derecha. En Android: Toca los tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha y selecciona Ajustes .

Toca los tres puntos (⋮) en la esquina superior derecha y selecciona . Entra a los ajustes de tu cuenta Selecciona la opción Cuenta (identificada con el ícono de una llave).

Selecciona la opción (identificada con el ícono de una llave). Accede a la nueva función Pulsa en la opción Nombre de usuario .

Pulsa en la opción . Elige y reserva tu alias Escribe el nombre que deseas utilizar. Si está libre, la aplicación te permitirá guardarlo. En caso de que aparezca un error porque ya está ocupado, intenta con otra combinación de letras y números.

Dichos registros permanecerán ocultos hasta su lanzamiento definitivo. Cuando estén activos, permitirán el contacto mediante el formato @ a quienes no posean tu contacto guardado, protegiendo la privacidad de la línea móvil. Esta alternativa ofrece una vía de comunicación complementaria dentro del chat sin sustituir el uso del número tradicional.

Cabe precisar que cualquiera podrá modificar o borrar su nombre de usuario de WhastApp en el momento que desee, lo que liberará esa combinación para el resto del público. Dicha asignación voluntaria se vinculará a la configuración del perfil, con la posibilidad de gestionarla desde el centro de cuentas de Meta para sincronizar los servicios digitales conectados.