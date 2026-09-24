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Judicialidad

Corte de Lambayeque participa en encuentro sobre integridad y lucha contra la corrupción

El Dr. César William Bravo Llaque, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, asiste al II Encuentro Nacional e Internacional sobre integridad en Ayacucho.

El evento reúne a presidentes de cortes del país y destaca la lucha contra la corrupción, con énfasis en el Modelo de Integridad. Foto: difusión.
El evento reúne a presidentes de cortes del país y destaca la lucha contra la corrupción, con énfasis en el Modelo de Integridad. Foto: difusión.
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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, en su condición de Oficial de Integridad de la institución, participa junto a presidentes y presidentas de las diversas cortes del país, en el II Encuentro Nacional e Internacional sobre integridad y lucha contra la corrupción, que se realiza en la ciudad de Ayacucho.

Puedes ver

Lambayeque: jueces participan en Congreso Internacional de Familia en Ayacucho | Lambayeque | La República

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Además se desarrolla la Tercera Reunión de la Red de Integridad Judicial, un espacio en el que se presentan los avances de las 35 Cortes Superiores de Justicia del Perú, la Autoridad Nacional de Control y la Academia de la Magistratura en el marco de la implementación del Modelo de Integridad.

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