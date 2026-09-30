Fabián Bustos es nuevo técnico de Universitario: el argentino vuelve para lograr el tetracampeonato de la Liga 1
Luego de finalizar el vínculo con Héctor Cúper, el club merengue decidió apostar por el argentino Fabián Bustos para que asuma las riendas del equipo en el tramo final del Torneo Clausura.
Universitario de Deportes no demoró mucho tiempo en elegir al reemplazo de Héctor Cúper. De acuerdo con el periodista Gustavo Peralta, el argentino Fabián Bustos asumirá las riendas del equipo en el tramo final del Torneo Clausura y con el principal objetivo de lograr el tetracampeonato de la Liga 1.
"Fabián Bustos ya es el nuevo director técnico de Universitario de Deportes. El argentino vuelve al club crema para iniciar una nueva etapa", reveló en su cuenta de Twitter.
Fabián Bustos regresa a Universitario
A falta del anuncio oficial de la institución, el experimentado estratega de 57 años arribará en las próximas horas para asumir su segunda etapa al mando Univeristario. Bustos es recordado por los hinchas gracias al título nacional que logró en la temporada 2024.
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