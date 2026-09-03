Liberan a policía que disparó y causó la muerte de niño en Huacho: “No lo entiendo, es inaudito”

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El Poder Judicial dispuso la inmediata libertad del suboficial técnico de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Felipe Nazario Chumbes, investigado por disparar su arma de reglamento y causar la muerte de un niño de ocho años durante una intervención en la ciudad de Huacho, el pasado 19 de julio.

La decisión fue adoptada por la Corte Superior de Justicia de Huaura tras sustituir la prisión preventiva que recaía sobre el efectivo por una medida de comparecencia con restricciones, según informó América Noticias. El agente fue captado en un video empuñando su arma durante la intervención en la que el menor recibió un disparo mortal en la cabeza.

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Liberan a policía bajo determinadas restricciones

La medida adoptada por el órgano judicial permite que el policía investigado continúe el proceso en libertad bajo determinadas restricciones. Entre ellas, se dispone que concurra a todas las diligencias fijadas durante el proceso y no se ausente de la localidad de su residencia bajo ninguna circunstancia sin autorización previa.

Asimismo, la resolución establece que el suboficial debe acudir a firmar al juzgado al finalizar cada mes para registrar su asistencia formal, y fija el pago de una caución económica de S/5.000 que el procesado debe abonar para hacer efectiva la medida, de acuerdo con el medio televisivo.

Madre rechaza libertad de policía implicado

Tras conocer esta decisión, Adriana Portal Urbano, la madre del menor fallecido, cuestionó la medida. En ATV Noticias, aseguró que no logra entender por qué la justicia dejó en libertad al suboficial Luis Nazario Chumbes, pese a contar con el registro audiovisual que muestra al agente empuñando su arma durante la intervención tras el accidente que sufrieron en una mototaxi.

La madre afirmó que ella vio que el disparo efectuado por el uniformado fue directo contra su hijo, una versión que habría sido probada por las evaluaciones del personal forense, según expresó. “Ya está confirmado que el disparo le impactó, que la fuerza de la bala fue a corta distancia y fue directo, cómo es posible, habiendo videos de cómo fueron los hechos (…) cómo es posible que le hayan dado libertad, es inaudito lo que está pasando con el caso de mi hijo”, señaló.

¿Por qué motivo dejaron libre al policía? Esto dice la madre

En otra entrevista para América Noticias, la mujer explicó que el argumento para que el Poder Judicial deje en libertad al agente habría sido que él le dejará de garantía un terreno y S/ 5.000 soles de caución. Además, el juez habría resaltado que el policía la ayudó inmediatamente a llevar al hospital a su hijo, una versión que ella desmiente.