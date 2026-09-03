HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Crimen en Trujillo: familiares de detenidos niegan que sean los responsables | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Liberan a policía que disparó y causó la muerte de niño en Huacho: “No lo entiendo, es inaudito”

El suboficial Luis Nazario Chumbes afrontará el proceso en libertad luego de que la justicia sustituyera la prisión preventiva en su contra por comparecencia con restricciones. La madre del menor cuestionó la decisión.

Menor falleció tras recibir disparo durante intervención policial
Menor falleció tras recibir disparo durante intervención policial | Composición LR / Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Poder Judicial dispuso la inmediata libertad del suboficial técnico de segunda de la Policía Nacional del Perú (PNP), Luis Felipe Nazario Chumbes, investigado por disparar su arma de reglamento y causar la muerte de un niño de ocho años durante una intervención en la ciudad de Huacho, el pasado 19 de julio.

La decisión fue adoptada por la Corte Superior de Justicia de Huaura tras sustituir la prisión preventiva que recaía sobre el efectivo por una medida de comparecencia con restricciones, según informó América Noticias. El agente fue captado en un video empuñando su arma durante la intervención en la que el menor recibió un disparo mortal en la cabeza.

TE RECOMENDAMOS

ABOGADO CUENTA TODO SOBRE CASO TRUJILLO | KEIKO Y CREADOR DE TROLLS | ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Asesinan a policía la misma noche del cuádruple asesinato en Trujillo: habría intentado denunciar corrupción

lr.pe

Liberan a policía bajo determinadas restricciones

La medida adoptada por el órgano judicial permite que el policía investigado continúe el proceso en libertad bajo determinadas restricciones. Entre ellas, se dispone que concurra a todas las diligencias fijadas durante el proceso y no se ausente de la localidad de su residencia bajo ninguna circunstancia sin autorización previa.

Asimismo, la resolución establece que el suboficial debe acudir a firmar al juzgado al finalizar cada mes para registrar su asistencia formal, y fija el pago de una caución económica de S/5.000 que el procesado debe abonar para hacer efectiva la medida, de acuerdo con el medio televisivo.

Madre rechaza libertad de policía implicado

Tras conocer esta decisión, Adriana Portal Urbano, la madre del menor fallecido, cuestionó la medida. En ATV Noticias, aseguró que no logra entender por qué la justicia dejó en libertad al suboficial Luis Nazario Chumbes, pese a contar con el registro audiovisual que muestra al agente empuñando su arma durante la intervención tras el accidente que sufrieron en una mototaxi.

La madre afirmó que ella vio que el disparo efectuado por el uniformado fue directo contra su hijo, una versión que habría sido probada por las evaluaciones del personal forense, según expresó. “Ya está confirmado que el disparo le impactó, que la fuerza de la bala fue a corta distancia y fue directo, cómo es posible, habiendo videos de cómo fueron los hechos (…) cómo es posible que le hayan dado libertad, es inaudito lo que está pasando con el caso de mi hijo”, señaló.

¿Por qué motivo dejaron libre al policía? Esto dice la madre

En otra entrevista para América Noticias, la mujer explicó que el argumento para que el Poder Judicial deje en libertad al agente habría sido que él le dejará de garantía un terreno y S/ 5.000 soles de caución. Además, el juez habría resaltado que el policía la ayudó inmediatamente a llevar al hospital a su hijo, una versión que ella desmiente.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jefe de la PNP califica como “uno de nuestros mejores hombres” a policía que disparó y mató a niño en Huacho

Jefe de la PNP califica como “uno de nuestros mejores hombres” a policía que disparó y mató a niño en Huacho

LEER MÁS
Dictan 9 meses de prisión preventiva a policía investigado por causar la muerte de menor en Huacho

Dictan 9 meses de prisión preventiva a policía investigado por causar la muerte de menor en Huacho

LEER MÁS
Familia exige justicia por menor fallecido por disparo de policía en Huacho: madre denuncia haber recibido amenazas

Familia exige justicia por menor fallecido por disparo de policía en Huacho: madre denuncia haber recibido amenazas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

Elecciones Regionales y Municipales 2026: consulta con tu DNI si fuiste elegido miembro de mesa para este 4 de octubre en el link oficial de la ONPE

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025