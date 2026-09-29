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En plena fiesta y frente a todos: rondero queda grave tras recibir disparo en Huamachuco, La Libertad

Las rondas campesinas retuvieron al presunto autor, quien habría sido encontrado con un arma de fuego y municiones.

El agraviado fue trasladado a un centro médico, mientras que las rondas campesinas retuvieron al agresor.
El agraviado fue trasladado a un centro médico, mientras que las rondas campesinas retuvieron al agresor. | Composición LR
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Una fiesta patronal en la localidad de Shiracmaca, en el distrito de Huamachuco, región La Libertad, terminó en medio del pánico luego de que un rondero recibiera un disparo en la cabeza durante la celebración. La víctima fue identificada como Emiliano Salinas Araujo, de 39 años, quien tuvo que ser evacuado de emergencia hacia un hospital de Trujillo debido a la gravedad de sus heridas.

El ataque ocurrió mientras se desarrollaba el concierto oficial de la festividad en la plaza de armas de la localidad. De acuerdo con los asistentes, todo ocurrió de manera repentina y provocó que las personas que se encontraban en el lugar buscaran ponerse a salvo.

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Según los primeros testimonios recogidos tras el incidente, una discusión entre dos mujeres habría desencadenado una gresca en la que participaron otros asistentes. En medio del altercado, un hombre que vestía una casaca azul habría sacado un arma de fuego y efectuado un disparo hacia la multitud.

El proyectil impactó en la cabeza de Emiliano Salinas Araujo, quien había llegado desde la localidad de Chamis para participar en las actividades de la festividad. Tras recibir el impacto, el rondero cayó al suelo y fue auxiliado por residentes y miembros de las rondas campesinas.

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Detienen a presunto autor

La emergencia obligó a interrumpir la presentación musical que se desarrollaba en la plaza. Desde el escenario, el presentador solicitó la presencia de una ambulancia y personal de seguridad para atender al herido.

Mientras los organizadores coordinaban la evacuación, integrantes de las rondas campesinas que se encontraban en la zona retuvieron al hombre señalado como presunto autor del disparo. El intervenido habría sido ubicado en las inmediaciones del lugar donde ocurrió el ataque.

Posteriormente, los ronderos entregaron al sospechoso a efectivos de la Policía Nacional para que se desarrollen las diligencias correspondientes. Según información policial, durante la intervención se le habría encontrado un arma de fuego y municiones sin percutar.

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Rondero fue trasladado a Trujillo

Debido a la gravedad de la lesión en la cabeza, Emiliano Salinas Araujo fue trasladado inicialmente para recibir atención de emergencia y posteriormente derivado a un hospital de la ciudad de Trujillo.

La Policía Nacional y el Ministerio Público iniciaron las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y establecer las responsabilidades correspondientes. Las autoridades también deberán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el disparo y verificar la procedencia del arma que habría sido incautada al intervenido.

La agresión ocurrió frente a decenas de personas que participaban de la festividad patronal, entre ellas familias y menores de edad, quienes tuvieron que abandonar la plaza luego de escuchar la detonación.

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