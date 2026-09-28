La Libertad: condenan a 8 años de prisión por extorsión agravada en grado de tentativa

El Primer Juzgado Colegiado Especializado en Extorsión y Delitos Conexos impuso 8 años de pena privativa de la libertad efectiva a Alessandro Oliver Villegas Gonzales, como coautor del delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

La decisión reafirma el compromiso de la Corte Superior de Justicia de La Libertad en la administración de justicia y la lucha contra la criminalidad, dentro del marco del debido proceso y el respeto de las garantías legales.