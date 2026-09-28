Corte de La Libertad capacita a magistrados y servidores sobre seguridad y salud en el trabajo

Corte de La Libertad capacita sobre seguridad y salud en el trabajo. Foto: difusión.

Corte de La Libertad capacita sobre seguridad y salud en el trabajo. Foto: difusión.

Magistrados y servidores de la Corte de La Libertad participaron de la capacitación virtual sobre seguridad y salud en el trabajo, organizada por la Unidad Académica de la CSJLL en coordinación con el SubComité de Seguridad y Salud en el trabajo.

Durante esta jornada, el ponente Ricardo Inostroza Aguilar, inspector de trabajo de la Intendencia Regional de La Libertad - SUNAFIL, expuso sobre la importancia de la ergonomía en el puesto de trabajo.