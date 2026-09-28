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Corte de La Libertad capacita a magistrados y servidores sobre seguridad y salud en el trabajo

La jornada contó con la participación de un inspector de SUNAFIL, quien explicó la importancia de la ergonomía para prevenir riesgos laborales.

Corte de La Libertad capacita sobre seguridad y salud en el trabajo. Foto: difusión.
Corte de La Libertad capacita sobre seguridad y salud en el trabajo. Foto: difusión.
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Magistrados y servidores de la Corte de La Libertad participaron de la capacitación virtual sobre seguridad y salud en el trabajo, organizada por la Unidad Académica de la CSJLL en coordinación con el SubComité de Seguridad y Salud en el trabajo.

Puedes ver

Corte de La Libertad lidera implementación del Modelo de Integridad | La Libertad | La República

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Durante esta jornada, el ponente Ricardo Inostroza Aguilar, inspector de trabajo de la Intendencia Regional de La Libertad - SUNAFIL, expuso sobre la importancia de la ergonomía en el puesto de trabajo.

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