La Libertad: condenan a 12 y 13 años de prisión por tentativa de extorsión agravada
Ever Jhony Corcuera Díaz y Luis Alberto García García fueron condenados como coautores de extorsión agravada en grado de tentativa.
El Primer Juzgado Colegiado Especializado en Extorsión y Delitos Conexos condenó a Ever Jhony Corcuera Díaz a 12 años y 9 meses y a Luis Alberto García García a 13 años y 6 meses de pena privativa de libertad efectiva, como coautores del delito de extorsión agravada en grado de tentativa.
La justicia actúa con firmeza frente a la extorsión.