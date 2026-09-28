La Libertad: condenan a 12 y 13 años de prisión por tentativa de extorsión agravada

La Libertad: condenan a dos personas por tentativa de extorsión agravada. Foto: difusión.

La Libertad: condenan a dos personas por tentativa de extorsión agravada. Foto: difusión.

El Primer Juzgado Colegiado Especializado en Extorsión y Delitos Conexos condenó a Ever Jhony Corcuera Díaz a 12 años y 9 meses y a Luis Alberto García García a 13 años y 6 meses de pena privativa de libertad efectiva, como coautores del delito de extorsión agravada en grado de tentativa.

La justicia actúa con firmeza frente a la extorsión.