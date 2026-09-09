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Feria tecnológica de la UNI: proyectos de IA, robótica y energía disponibles hasta el 10 de septiembre

El espacio habilitado por la Universidad Nacional de Ingeniería reúne proyectos como cohetes desarrollados por estudiantes, vehículos autónomos y drones. Además, participan investigadores, universidades y empresas nacionales e internacionales.

Feria Tecnológica Internacional UNICTEC 2026
Feria Tecnológica Internacional UNICTEC 2026 | Foto: UNI
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La Feria Tecnológica Internacional UNITEC 2026 ya se encuentra disponible para el público en general. El espacio es uno de los principales encuentros científicos y tecnológicos organizados por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) con motivo de sus 150 años de vida institucional, y comprende la participación de diversos especialistas, así como de variados proyectos innovadores.

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Fecha y lugar para visitar la Feria Tecnológica UNITEC 2026

Según la Agencia Andina, la iniciativa se desarrolla del 8 al 10 de setiembre en el Coliseo de la UNI, ubicado dentro del campus universitario, en la avenida Túpac Amaru N.° 210, distrito del Rímac.

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En el lugar, se presentan proyectos vinculados con la inteligencia artificial, robótica e hidrógeno verde, así como relacionados con baterías de ion-litio, energías renovables, electromovilidad, telecomunicaciones y transformación digital. Además, participan investigadores, universidades, empresas y especialistas nacionales e internacionales.

¿Qué tipos de proyectos puedes encontrar en la Feria Tecnológica UNITEC 2026?

La Zona UNI concentra la producción científica y tecnológica desarrollada dentro de la universidad. Entre los proyectos exhibidos se encuentran cohetes desarrollados por estudiantes, vehículos autónomos, drones, sistemas robóticos, baterías obtenidas a partir de residuos orgánicos y sensores para detectar contaminantes.

La feria también cuenta con una Zona Perú, que reúne a universidades, empresas e instituciones nacionales vinculadas con la investigación y la innovación, como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Peruana Cayetano Heredia; y la Zona Internacional UNITEC, que incluyó la participación de entidades similares procedentes de países como Estados Unidos, Rusia y Corea del Sur, entre otros.

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