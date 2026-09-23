‘Floricienta’, ‘Girasol’ y más: Reniec revela nombres de miles de peruanos alusivos a la primavera

Con motivo del Día de la Primavera que se celebra cada 23 de septiembre, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reveló los nombres que miles de peruanos llevan registrados de manera oficial en alusión a esta estación del año, que se ubica entre el frío invierno y el cálido verano.

"¡Hay nombres que llevan la primera en su esencia! En este Día de la Primavera celebramos aquellos que nos recuerdan a las flores, la naturaleza y toda la alegría de esta estación. ¿Está el tuyo en la lista o conoces a alguien que se llame así?", preguntó el organismo al dar a conocer la lista a través de sus redes sociales.

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¿Cuáles son los nombres más comunes vinculados a la primavera en Perú?

De acuerdo con el Reniec, entre los nombres más usados y vinculados a esta temporada del año se encuentran Rosa con 439.147 registros; Flor con 155.812; Margarita con 113.711; Lidia con 67.281; y Jazmín con 50.967. Le siguen Violeta con 44.728 casos; Azucena con 18.783; y Florencio y Florencia, con 15.059 y 14.823 usos, respectivamente.

En un segundo bloque de nombres aparecen Rosalinda (12.884), Lila (8.821), Dalia (8.711), Hortencia (7.457), Jazmín (5.049), Magnolia (4.667), Hortensia (1.397), Gardenia (1.331) y Clavel (397). Finalmente, la lista es completada por Camelia (396), Begonia (374), Primavera (154), Amapola (122), Alegría (36), Girasol (26), Floricienta (11) y Orquídea (3).

¿Cuándo inició la primavera y qué clima se prevé durante la temporada 2026?

El inicio de la primavera está determinado por el equinoccio, fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol se ubica directamente sobre la línea del ecuador terrestre. En el caso del hemisferio sur, del cual Perú forma parte, este fenómeno se registró el martes 22 de septiembre de 2026 a las 7.05 p. m., por lo que dicha fecha marcó el inicio oficial de la nueva estación.

La primavera en el país inició con un escenario marcado por temperaturas superiores a lo normal en la costa y una mayor frecuencia de precipitaciones en el norte. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) prevé condiciones muy cálidas en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna, con incrementos de hasta 5 °C sobre los valores habituales.