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Desde comida y hotel gratuito hasta el 25% de tu pasaje: estos son tus derechos si cancelan o retrasan tu vuelo, según Indecopi

Además, incluye condiciones para compensaciones en casos de sobreventa y demoras, y sugiere acciones a seguir ante cancelaciones y problemas con agencias de turismo, señala Indecopi.

La guía detalla derechos ante demoras o cancelaciones en vuelos, incluyendo compensaciones del 25% y provisión de alimentos, hospedaje y transporte. También cubre transporte terrestre y fluvial.
La guía detalla derechos ante demoras o cancelaciones en vuelos, incluyendo compensaciones del 25% y provisión de alimentos, hospedaje y transporte. También cubre transporte terrestre y fluvial.Foto: Andina/Composición La República
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) publicó una guía con recomendaciones para los consumidores que utilicen servicios de transporte, hospedaje, agencias de turismo y otros establecimientos durante la próxima visita del papa León XIV al Perú. El documento reúne información sobre los derechos de los usuarios ante distintas situaciones que pueden presentarse durante sus viajes.

Entre enero y agosto de 2026, la entidad registró 3.466 reclamos vinculados con servicios de transporte aéreo. Las quejas estuvieron relacionadas con cancelaciones, incumplimientos, negativa a realizar reembolsos, falta de atención de reclamos y sobreventa de pasajes, entre otros casos. Por ello, la guía incluye información específica para los pasajeros.

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Overbooking: pasajeros pueden recibir 25% del valor del trayecto y elegir entre reubicación o reembolso

La sobreventa de pasajes está permitida bajo la Decisión Andina 169. Sin embargo, cuando un pasajero resulta afectado, la aerolínea debe ofrecer alternativas y cumplir con las compensaciones correspondientes. Entre las opciones contempladas se encuentra la reubicación en el siguiente vuelo disponible, sin costo adicional.

El pasajero también puede solicitar la devolución total del precio del pasaje. Tanto si acepta la reubicación como si opta por el reembolso, corresponde una compensación equivalente al 25% del valor del trayecto incumplido. Este monto puede entregarse en efectivo, mediante un bono o a través de millas, según corresponda.

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Vuelo demorado o cancelado: conoce cuándo corresponden alimentos, hospedaje, traslado y devolución del dinero

Cuando una demora es atribuible a la aerolínea, los derechos del pasajero aumentan de acuerdo con el tiempo de espera. La guía del Indecopi establece las siguientes condiciones:

  • Más de 2 horas: refrigerio y una llamada telefónica gratuita.
  • Más de 4 horas: se agregan alimentos de acuerdo con el horario.
  • Más de 6 horas: corresponde hospedaje, traslado o reembolso, además de una compensación equivalente al 25% del valor del trayecto.

En caso de cancelaciones ocasionadas por factores externos a la aerolínea, como condiciones climatológicas adversas, las empresas deben ofrecer la reprogramación del vuelo o la devolución del dinero pagado. Además, deben mantener habilitados sus canales de atención para brindar información a los pasajeros.

La guía también incluye recomendaciones sobre transporte terrestre y fluvial, hospedajes, agencias de turismo, establecimientos de alimentos y comercio electrónico. El documento fue puesto a disposición del público por el Indecopi con motivo de la próxima visita del papa León XIV al Perú.

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