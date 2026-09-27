Corte de luz este lunes 28 de septiembre: zonas, asentamientos y horarios programados

La interrupción no afectará a toda la jurisdicción, por lo que es vital que los usuarios confirmen los sectores específicos contemplados en el aviso.

La interrupción no afectará a toda la jurisdicción, por lo que es vital que los usuarios confirmen los sectores específicos contemplados en el aviso. Foto: Andina/Composición LR

Diversos sectores de Santa y Nuevo Chimbote, en Áncash, tendrán una interrupción programada del servicio eléctrico este lunes 28 de septiembre. El corte se realizará durante un horario determinado y comprenderá diferentes asentamientos humanos y sectores de ambas jurisdicciones.

La suspensión del suministro está prevista entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m. Los vecinos de las zonas incluidas en el cronograma deberán considerar este horario para sus actividades y verificar si su dirección se encuentra dentro de los sectores contemplados.

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Corte de luz este lunes 28 de septiembre: revisa las zonas y asentamientos afectados en Áncash

El corte programado comprenderá sectores de Santa y Nuevo Chimbote. La relación proporcionada incluye diferentes asentamientos humanos y zonas residenciales ubicadas en ambas jurisdicciones:

Ampliación Constructores

Buenavista del Sur

Costa Blanca

Dubái

El Mirador del Sur

Las Praderas

Los Jardines de Nuevo Chimbote

Los Palmares

Los Portales del Sol

Los Rosales del Mirador

Luz de la Esperanza

Nuevo Paraíso

Portales del Sol

Sánchez Milla

San Francisco de Asís

Tierra Prometida

Villa Universitaria

La interrupción se desarrollará entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m. de este lunes 28 de septiembre. Debido a que el corte corresponde a sectores específicos, la suspensión no necesariamente alcanzará a toda la jurisdicción de Santa o Nuevo Chimbote. Por ello, los usuarios deberán comprobar que su dirección figure entre las zonas consideradas en el cronograma.