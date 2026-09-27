Corte de luz este lunes 28 de septiembre: zonas, asentamientos y horarios programados
Los residentes de Santa y Nuevo Chimbote deben planificar sus actividades considerando esta suspensión del servicio de luz. Es fundamental revisar el cronograma para evitar inconvenientes.
Diversos sectores de Santa y Nuevo Chimbote, en Áncash, tendrán una interrupción programada del servicio eléctrico este lunes 28 de septiembre. El corte se realizará durante un horario determinado y comprenderá diferentes asentamientos humanos y sectores de ambas jurisdicciones.
La suspensión del suministro está prevista entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m. Los vecinos de las zonas incluidas en el cronograma deberán considerar este horario para sus actividades y verificar si su dirección se encuentra dentro de los sectores contemplados.
Video destacado
TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA
Corte de luz este lunes 28 de septiembre: revisa las zonas y asentamientos afectados en Áncash
El corte programado comprenderá sectores de Santa y Nuevo Chimbote. La relación proporcionada incluye diferentes asentamientos humanos y zonas residenciales ubicadas en ambas jurisdicciones:
- Selva peruana se prepara para el décimo primer friaje: Senamhi prevé lluvias y temperaturas de hasta 19 °C
- Sunat remata 26 inmuebles desde S/ 5.000 en Surco, Chorrillos y San Isidro: lista de casas, depas y terrenos embargados
- Ampliación Constructores
- Buenavista del Sur
- Costa Blanca
- Dubái
- El Mirador del Sur
- Las Praderas
- Los Jardines de Nuevo Chimbote
- Los Palmares
- Los Portales del Sol
- Los Rosales del Mirador
- Luz de la Esperanza
- Nuevo Paraíso
- Portales del Sol
- Sánchez Milla
- San Francisco de Asís
- Tierra Prometida
- Villa Universitaria
La interrupción se desarrollará entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m. de este lunes 28 de septiembre. Debido a que el corte corresponde a sectores específicos, la suspensión no necesariamente alcanzará a toda la jurisdicción de Santa o Nuevo Chimbote. Por ello, los usuarios deberán comprobar que su dirección figure entre las zonas consideradas en el cronograma.