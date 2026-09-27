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Corte de luz este lunes 28 de septiembre: zonas, asentamientos y horarios programados

Los residentes de Santa y Nuevo Chimbote deben planificar sus actividades considerando esta suspensión del servicio de luz. Es fundamental revisar el cronograma para evitar inconvenientes.

La interrupción no afectará a toda la jurisdicción, por lo que es vital que los usuarios confirmen los sectores específicos contemplados en el aviso.
La interrupción no afectará a toda la jurisdicción, por lo que es vital que los usuarios confirmen los sectores específicos contemplados en el aviso.Foto: Andina/Composición LR
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Diversos sectores de Santa y Nuevo Chimbote, en Áncash, tendrán una interrupción programada del servicio eléctrico este lunes 28 de septiembre. El corte se realizará durante un horario determinado y comprenderá diferentes asentamientos humanos y sectores de ambas jurisdicciones.

La suspensión del suministro está prevista entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m. Los vecinos de las zonas incluidas en el cronograma deberán considerar este horario para sus actividades y verificar si su dirección se encuentra dentro de los sectores contemplados.

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Corte de luz este lunes 28 de septiembre: revisa las zonas y asentamientos afectados en Áncash

El corte programado comprenderá sectores de Santa y Nuevo Chimbote. La relación proporcionada incluye diferentes asentamientos humanos y zonas residenciales ubicadas en ambas jurisdicciones:

  • Ampliación Constructores
  • Buenavista del Sur
  • Costa Blanca
  • Dubái
  • El Mirador del Sur
  • Las Praderas
  • Los Jardines de Nuevo Chimbote
  • Los Palmares
  • Los Portales del Sol
  • Los Rosales del Mirador
  • Luz de la Esperanza
  • Nuevo Paraíso
  • Portales del Sol
  • Sánchez Milla
  • San Francisco de Asís
  • Tierra Prometida
  • Villa Universitaria

La interrupción se desarrollará entre las 10:00 a. m. y las 12:00 p. m. de este lunes 28 de septiembre. Debido a que el corte corresponde a sectores específicos, la suspensión no necesariamente alcanzará a toda la jurisdicción de Santa o Nuevo Chimbote. Por ello, los usuarios deberán comprobar que su dirección figure entre las zonas consideradas en el cronograma.

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