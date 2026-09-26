Toñito ya tiene hogar: bebé abandonado queda bajo cuidado de enfermera tras autorización del MIMP

Una historia con final feliz. Tras un riguroso proceso de evaluación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) dispuso que Toñito, un bebé con síndrome de Down abandonado al nacer en el Hospital de San Juan de Lurigancho, quede bajo acogimiento familiar profesionalizado de la técnica en enfermería, Rosario Lucen.

La profesional asumirá temporalmente el cuidado y protección del menor, brindándole cuidados especializados y el amor que necesita. En tanto, el MIMP anunció a través de una publicación que hará seguimiento permanente a este caso para garantizar su desarrollo integral y el interés superior del niño.

Video destacado TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Toñito y su historia que conmovió en redes sociales

El vínculo entre la enfermera y Toñito surgió durante los meses que el menor permaneció en el Hospital de San Juan de Lurigancho. La profesional de la Unidad de Neonatología estuvo a cargo de su cuidado desde que nació el 12 de mayo, por lo que solicitó su acogimiento familiar, pero su pedido fue observado inicialmente.

La observación del MIMP estuvo relacionada con la situación civil de Rosario Lucen. En su DNI figuraba como casada, por lo que la entidad solicitó acreditar el consentimiento de su cónyuge para continuar con la solicitud de acogimiento familiar. El trámite fue subsanado posteriormente por la enfermera, quien declaró estar soltera desde hace cinco años. La profesional continuó con el procedimiento establecido y logró finalmente obtener la custodia del menor.

Enfermera agradece la disposición del MIMP

Tras otorgar la autorización del acogimiento familiar a la enfermera Lucen, ella se mostró agradecida con el MIMP. Aseguró que Toñito será tratado como un hijo en su familia y tendrá todos los cuidados necesarios para desarrollarse plenamente, a pesar de su condición de nacimiento.

“Toñito se va a un hogar donde va ser cuidado, protegido y sobre todo muy amado. (…) De aquí en adelante Toñito es parte de la familia, es como un hijo más. Yo no lo veo solo como una criatura, es un hijo más que hay que darle amor, cariño y protección. Sabiendo ya de su condición, hay mucho que trabajar en él”, afirmó.