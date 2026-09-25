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Secuestran a trabajador por error y lo llevan a Punta Negra: delincuentes creían que era el dueño de una empresa

Los captores golpearon al trabajador y trataron de obtener información sobre las finanzas de la empresa. La intervención policial se produjo gracias a labores de inteligencia que ubicaron el lugar de cautiverio.

Los delincuentes intentaron obtener información de la empresa golpeando al trabajador retenido.
Los delincuentes intentaron obtener información de la empresa golpeando al trabajador retenido. | Composición LR
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La Policía Nacional rescató con vida a un trabajador que fue secuestrado en San Martín de Porres y trasladado hasta un inmueble en Punta Negra, luego de que una banda de delincuentes lo confundiera con el propietario de la empresa de gas donde laboraba. Los captores exigían S/100.000 por su liberación y, al descubrir que habían cometido un error, continuaron reteniéndolo y trataron de obtener dinero de sus cuentas bancarias.

El secuestro ocurrió aproximadamente a las 8.30 p. m. del último miércoles, en la zona de San Germán, en San Martín de Porres. El trabajador fue interceptado por los delincuentes y obligado a subir a un vehículo, en el que fue trasladado durante cerca de dos horas hacia el sur de Lima.

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De acuerdo con información proporcionada por la Policía, la víctima fue llevada hasta una vivienda de Punta Negra que había sido acondicionada como lugar de cautiverio. Durante su permanencia en el inmueble, fue agredida físicamente mientras los delincuentes le exigían información relacionada con las finanzas de la empresa.

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Secuestradores golpearon a trabajador al descubrir que se habían equivocado de objetivo

El general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), señaló que los delincuentes golpearon al trabajador en el cuero cabelludo utilizando la cacha de un arma de fuego.

Los secuestradores pretendían obtener información sobre los movimientos económicos del propietario de la empresa. Sin embargo, el trabajador no tenía acceso a los montos que buscaban los delincuentes, debido a que no era el dueño del negocio.

La Policía indicó que, durante la madrugada, los captores se percataron de que habían cometido una equivocación. Pese a ello, no liberaron a la víctima. Por el contrario, continuaron con el cautiverio y buscaron sustraer dinero de sus cuentas bancarias.

Las labores de inteligencia y rastreo realizadas por la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri permitieron ubicar el inmueble donde se encontraba retenido el trabajador.

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Policía intervino vivienda en Punta Negra y detuvo a cinco extranjeros

Tras localizar el inmueble, los agentes policiales desplegaron un operativo e ingresaron a la propiedad para rescatar a la víctima. Los efectivos redujeron a los presuntos secuestradores y lograron poner al trabajador a salvo.

En el lugar fueron intervenidas cinco personas de nacionalidad extranjera: cuatro hombres y una mujer. La Policía también incautó armas de fuego y el vehículo que habría sido utilizado para trasladar a la víctima desde San Martín de Porres hasta Punta Negra.

El coronel Carpio, de la División de Investigación de Secuestros, ingresó a la parte superior de la vivienda para supervisar la escena y las diligencias correspondientes.

El trabajador permaneció en el inmueble después del rescate mientras esperaba la llegada de sus familiares. La Policía destacó que el uso de herramientas tecnológicas permitió establecer la ubicación del lugar de cautiverio y ejecutar la intervención antes de que los delincuentes concretaran nuevas operaciones financieras.

Vehículo utilizado en el secuestro estaría vinculado con otro caso en Lima Norte

Durante las diligencias, la Policía detectó que el vehículo empleado para trasladar al trabajador ya figuraba en investigaciones por otros casos de secuestro registrados en Lima.

Según el general Ricardo Espinoza, la unidad estaría relacionada con el secuestro de un operador de una empresa minera ocurrido el 22 de septiembre en Lima Norte, denominado por los investigadores como el caso Nilton. En ese hecho, los delincuentes habrían exigido S/70.000, aunque solo consiguieron retirar aproximadamente S/2.000 de las cuentas de la víctima.

La Dirincri también analiza los teléfonos y otros dispositivos incautados a los cinco intervenidos para establecer si existe una conexión con el secuestro de un empresario pastelero ocurrido recientemente en Lima Norte, conocido como caso Emerson.

En ese operativo, la Policía capturó a tres personas en Carabayllo y rescató al empresario. Las autoridades investigan si ambos hechos y el secuestro ocurrido en Punta Negra forman parte de una misma estructura criminal.

Policía investiga patrón de secuestros para vaciar cuentas bancarias

Para la Policía, los casos presentan elementos comunes: las víctimas son interceptadas, trasladadas a inmuebles utilizados como centros de cautiverio y los delincuentes intentan obtener dinero mediante transferencias o retiros de las cuentas bancarias de los agraviados.

Las investigaciones de la Dirección de Investigación Criminal continuarán para determinar la participación de los cinco intervenidos y establecer si mantienen vínculos con otros secuestros registrados recientemente en Lima.

La Policía Nacional informó que las diligencias permitirán determinar la extensión de la organización y su posible participación en hechos registrados tanto en Lima Norte como en distritos del sur de la capital.

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