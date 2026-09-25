La cocinera que conquistó el paladar de León XIV: preparó cabrito y arroz con pato y ahora espera volver a verlo

Entre los platos que le preparó a Robert Prevost resaltan el ceviche, pescado apanado y el cabrito. | Composición LR

Entre los platos que le preparó a Robert Prevost resaltan el ceviche, pescado apanado y el cabrito. | Composición LR

La próxima visita del papa León XIV a Chiclayo podría propiciar un reencuentro con una persona que conoce de cerca sus gustos gastronómicos. Se trata de Teolentina Jiménez Quinde, conocida cariñosamente como “señora Teo”, una cocinera norteña que tuvo la oportunidad de preparar alimentos para Robert Prevost cuando era obispo y posteriormente cardenal de la diócesis de Chiclayo.

Jiménez recordó que en tres o cuatro ocasiones cocinó para el actual Pontífice durante reuniones y retiros de sacerdotes de la diócesis. Incluso, acompañó a Prevost en un viaje al distrito altoandino de Incahuasi, en una ocasión vinculada con la ordenación de sacerdotes.

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Ahora, ante el anunciado retorno del papa León XIV a Chiclayo, previsto para los días 13 y 14 de noviembre, la cocinera espera tener nuevamente la oportunidad de atenderlo y preparar alguno de los platos que degustó durante sus años en Lambayeque.

“Esperemos que sí, voy a tener la oportunidad de volverle a dar la comida que le gusta”, manifestó Teolentina Jiménez, en diálogo con la Agencia Andina.

Cabrito, arroz con pato y ceviche: los sabores que preparó para león XIV

Entre los platos que la “señora Teo” preparó para Robert Prevost figuran algunos de los más representativos de la gastronomía norteña peruana, como cabrito, arroz con pato, ceviche y pescado apanado.

Según recuerda la cocinera, el entonces obispo se caracterizaba por su sencillez y disfrutaba de los alimentos que le ofrecían durante las actividades de la diócesis.

La relación que construyó con Prevost dejó un recuerdo especial en Jiménez, quien actualmente expresa su cariño y admiración por el Pontífice. “Es un Papa muy lindo, un santo, que yo lo quiero mucho y lo admiro muchísimo”, expresó emocionada.

“Señora Teo” y su vínculo con la diócesis de Chiclayo

Teolentina Jiménez nació en Alto Piura, pero reside desde hace años en Chiclayo, ciudad que considera parte fundamental de su vida. Su vínculo con la diócesis se fortaleció a través de su participación gastronómica en distintas actividades y encuentros de sacerdotes.

La cocinera también tiene un vínculo familiar con la labor pastoral de Prevost. Recordó que el ahora Papa tuvo participación en el proceso de ordenación de su hijo, quien actualmente lleva dos años como sacerdote.

Por ello, un eventual encuentro durante la visita de León XIV tendría un significado especial para ella.

Una historia que une al Papa con los sabores de Chiclayo

La historia de la “señora Teo” refleja una faceta cotidiana de los años que Robert Prevost pasó en Lambayeque, antes de asumir responsabilidades dentro de la Iglesia y posteriormente convertirse en Papa.

Durante ese periodo, además de su labor pastoral, el entonces obispo compartió actividades con sacerdotes y miembros de la comunidad, entre ellos la cocinera que hoy recuerda los platos que tuvo la oportunidad de prepararle.

Ahora, Jiménez espera que el retorno de León XIV a Chiclayo permita recuperar aquella cercanía y, si las circunstancias lo permiten, volver a recibirlo con los sabores de la gastronomía norteña que alguna vez llegaron a su mesa.