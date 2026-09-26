Belmont sobre el apoyo de sus diputados a la censura de Astudillo: "No han consultado conmigo, se han disparado" | Marco Cotrina / La República

Belmont sobre el apoyo de sus diputados a la censura de Astudillo: "No han consultado conmigo, se han disparado" | Marco Cotrina / La República Marco Cotrina / La República

Ricardo Belmont, candidato municipal de Obras, tomó distancia del respaldo que diputados de su partido dieron a la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. En entrevista con el programa 'Las cosas como son' de RPP, Belmont aseguró que los parlamentarios actuaron sin coordinar con él. "No han consultado conmigo, se han disparado", señaló.

"Si se ha disparado sin haber consultado conmigo, ni con el secretario general Daniel Barragán, es una opinión seguramente de cada uno", manifestó Belmont. En ese sentido, indicó que el partido deberá conversar con sus aliados antes de fijar una posición sobre la censura al titular del Ministerio del Interior.

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"Nosotros tenemos que tomar una decisión corporativa con nuestros aliados, con Ahora Nación, con Juntos por el Perú, con Buen Gobierno", señaló el candidato, en referencia a las agrupaciones con las que Obras mantiene coordinación política. Belmont reconoció, además, que Juntos por el Perú tiene una posición más definida a favor de la censura de Astudillo.

Consultado sobre el tema de la inseguridad ciudadana, Belmont pidió cautela frente al ministro del Interior. "Hay que tener muy buenas relaciones con el ministro del Interior", afirmó, antes de que se le preguntara por el respaldo de los parlamentarios de Obras a la moción.

Obras ya había formalizado su respaldo a la censura

El respaldo de la bancada de Obras a la moción no es nuevo. El 23 de septiembre, el diputado y vocero de la agrupación, Víctor Piñán, anunció en sus redes oficiales la adhesión del partido a la iniciativa impulsada por Juntos por el Perú, debido a los cuestionamientos a Astudillo por el avance de la criminalidad y el reciente asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte más conocida como 'China Polo'.

"Desde la bancada OBRAS nos sumamos a la moción de censura para que responda políticamente por la conducción de su sector", escribió.

La moción, la primera contra un integrante del actual gabinete, deberá ser debatida y votada entre el cuarto y el décimo día calendario tras su presentación, y requiere al menos 66 votos para ser aprobada.

¿Qué cuestionamientos plantea la moción contra César Astudillo?

El documento atribuyó al Ministerio del Interior responsabilidad política en la dirección de la Policía Nacional y en la implementación de las políticas de seguridad ciudadana. Bajo ese argumento, señaló que Astudillo debía asumir responsabilidad por las decisiones tomadas ante el incremento de la delincuencia y por los resultados obtenidos durante su gestión.

La moción recurrió también a datos del INEI para sustentar el nivel de preocupación de la ciudadanía. Según las cifras citadas, hasta julio, el 83,3% de la población urbana consideraba probable ser víctima de algún delito en los siguientes 12 meses, mientras que la tasa de victimización alcanzó el 24%. En Lima Metropolitana y el Callao, la percepción de inseguridad aumentó de 86% a 87%.

El documento dedicó además un apartado al caso de Susy Aponte. La periodista había denunciado el pasado 10 de septiembre haber recibido llamadas provenientes de tres centros penitenciarios, en las que, de acuerdo con su relato, fue advertida de un posible atentado contra su vida. La moción cuestionó que, durante los nueve días siguientes, no se hubiera comunicado el inicio de una investigación ni la adopción de medidas de protección o prevención antes de su asesinato.

