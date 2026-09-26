Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOInglaterra vs España EN VIVO por la UEFA Nations League
Política

Belmont sobre el apoyo de sus diputados a la censura de Astudillo: "No han consultado conmigo, se han disparado"

La bancada de Obras ya había anunciado su apoyo a la moción de censura, una decisión que Belmont, presidente del partido, desconocía.

Belmont sobre el apoyo de sus diputados a la censura de Astudillo: "No han consultado conmigo, se han disparado"
Belmont sobre el apoyo de sus diputados a la censura de Astudillo: "No han consultado conmigo, se han disparado" | Marco Cotrina / La RepúblicaMarco Cotrina / La República
Por
google iconLa República en Google

Ricardo Belmont, candidato municipal de Obras, tomó distancia del respaldo que diputados de su partido dieron a la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo. En entrevista con el programa 'Las cosas como son' de RPP, Belmont aseguró que los parlamentarios actuaron sin coordinar con él. "No han consultado conmigo, se han disparado", señaló.

"Si se ha disparado sin haber consultado conmigo, ni con el secretario general Daniel Barragán, es una opinión seguramente de cada uno", manifestó Belmont. En ese sentido, indicó que el partido deberá conversar con sus aliados antes de fijar una posición sobre la censura al titular del Ministerio del Interior.

Video destacado

¿CÓMO FUNCIONA UN PARTIDO POLÍTICO? ¿DE DÓNDE SACAN DINERO? | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Nosotros tenemos que tomar una decisión corporativa con nuestros aliados, con Ahora Nación, con Juntos por el Perú, con Buen Gobierno", señaló el candidato, en referencia a las agrupaciones con las que Obras mantiene coordinación política. Belmont reconoció, además, que Juntos por el Perú tiene una posición más definida a favor de la censura de Astudillo.

Consultado sobre el tema de la inseguridad ciudadana, Belmont pidió cautela frente al ministro del Interior. "Hay que tener muy buenas relaciones con el ministro del Interior", afirmó, antes de que se le preguntara por el respaldo de los parlamentarios de Obras a la moción.

Puedes ver

Habla policía que atrapó al sicario que mató a "China Polo": "Yo lo vi cuando huía"

lr.pe

Obras ya había formalizado su respaldo a la censura

El respaldo de la bancada de Obras a la moción no es nuevo. El 23 de septiembre, el diputado y vocero de la agrupación, Víctor Piñán, anunció en sus redes oficiales la adhesión del partido a la iniciativa impulsada por Juntos por el Perú, debido a los cuestionamientos a Astudillo por el avance de la criminalidad y el reciente asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Aponte más conocida como 'China Polo'.

"Desde la bancada OBRAS nos sumamos a la moción de censura para que responda políticamente por la conducción de su sector", escribió.

La moción, la primera contra un integrante del actual gabinete, deberá ser debatida y votada entre el cuarto y el décimo día calendario tras su presentación, y requiere al menos 66 votos para ser aprobada.

Puedes ver

Sicario cobró S/2000 por matar a "China Polo"

lr.pe

¿Qué cuestionamientos plantea la moción contra César Astudillo?

El documento atribuyó al Ministerio del Interior responsabilidad política en la dirección de la Policía Nacional y en la implementación de las políticas de seguridad ciudadana. Bajo ese argumento, señaló que Astudillo debía asumir responsabilidad por las decisiones tomadas ante el incremento de la delincuencia y por los resultados obtenidos durante su gestión.

La moción recurrió también a datos del INEI para sustentar el nivel de preocupación de la ciudadanía. Según las cifras citadas, hasta julio, el 83,3% de la población urbana consideraba probable ser víctima de algún delito en los siguientes 12 meses, mientras que la tasa de victimización alcanzó el 24%. En Lima Metropolitana y el Callao, la percepción de inseguridad aumentó de 86% a 87%.

El documento dedicó además un apartado al caso de Susy Aponte. La periodista había denunciado el pasado 10 de septiembre haber recibido llamadas provenientes de tres centros penitenciarios, en las que, de acuerdo con su relato, fue advertida de un posible atentado contra su vida. La moción cuestionó que, durante los nueve días siguientes, no se hubiera comunicado el inicio de una investigación ni la adopción de medidas de protección o prevención antes de su asesinato.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del sábado 26 de septiembre de 2026

Por Carlin | 26 de Septiembre 2026

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

VER Inglaterra vs España EN VIVO por la UEFA Nations League vía ESPN

Facultades legislativas: GEPS cuestiona pedido del Ejecutivo por falta de precisión en cambios tributarios y laborales

Retiraron cabras de una isla cerca de Venezuela para salvar su bosque, pero 15 años después científicos descubrieron que no se recuperó al 100% por una razón

Política

Samuel Daza revela que alguien cercano a Fuerza Popular le llamó la atención tras debate con López Aliaga

Candidato a Gore de Junín denuncia amenazas de muerte tras hallar cabeza de perro y carta de hampones

Habla policía que atrapó al sicario que mató a "China Polo": "Yo lo vi cuando huía"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Belmont sobre el apoyo de sus diputados a la censura de Astudillo: "No han consultado conmigo, se han disparado"

Samuel Daza revela que alguien cercano a Fuerza Popular le llamó la atención tras debate con López Aliaga

Candidato a Gore de Junín denuncia amenazas de muerte tras hallar cabeza de perro y carta de hampones