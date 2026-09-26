Inglaterra vs España EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la UEFA Nations League 2026
El partido por la primera jornada de la UEFA Nations League entre las selecciones de Inglaterra y España se disputará en el estadio Wembley, ubicado en Londres.
Inglaterra vs España EN VIVO juegan HOY sábado 26 de septiembre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana), por la UEFA Nations League. El partido se llevará a cabo en el estadio Wembley, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras haber quedado en el tercer lugar en el Mundial, la selección de Inglaterra recibirá a España en la primera fecha de la Liga de Naciones. En cuanto al conjunto español, jugará su primer duelo como actual campeón del mundo y buscará mantener la racha de partidos sin perder desde hace más de un año.
Horarios por país del partido Inglaterra vs España
El duelo entre Inglaterra y España se disputará el sábado 26 de septiembre, desde las 1.45 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 12.45 p. m.
- Colombia, Ecuador: 1.45 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
- España: 8.45 p. m.
Canal para ver Inglaterra vs España
El partido entre Inglaterra y España, por la UEFA Nations League, será transmitido por la señal de ESPN.
Estadio donde se juega Inglaterra vs España
Inglaterra y España disputarán este encuentro en el estadio Kocaeli Stadyumu. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 34.000 espectadores.
Pronóstico de Inglaterra vs España
Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a España sobre Inglaterra.
- Betsson: gana Inglaterra (3,05), empate (3,40), gana España (2,25)
- Betano: gana Inglaterra (3,05), empate (3,40), gana España (2,32)
- Bet365: gana Inglaterra (3,10), empate (3,40), gana España (2,30)
- 1XBet: gana Inglaterra (3,14), empate (3,48), gana España (2,35)
- Caliente: gana Inglaterra (3,05), empate (3,60), gana España (2,30)
- Doradobet: gana Inglaterra (3,10), empate (3,40), gana España (2,30).
Alineaciones Inglaterra vs España: posibles formaciones
- Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Garner, Anderson; Saka, Rogers, Bellingham y Kane.
- España: Simón; García, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Williams, López y Oyarzábal.
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