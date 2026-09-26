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Deportes

Inglaterra vs España EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 de la UEFA Nations League 2026

El partido por la primera jornada de la UEFA Nations League entre las selecciones de Inglaterra y España se disputará en el estadio Wembley, ubicado en Londres.

Inglaterra y España se enfrentan en la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
Inglaterra y España se enfrentan en la UEFA Nations League. Foto: UEFA/composición LR
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Inglaterra vs España EN VIVO juegan HOY sábado 26 de septiembre, desde la 1.45 p. m. (hora peruana), por la UEFA Nations League. El partido se llevará a cabo en el estadio Wembley, con transmisión por TV a cargo del canal ESPN. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras haber quedado en el tercer lugar en el Mundial, la selección de Inglaterra recibirá a España en la primera fecha de la Liga de Naciones. En cuanto al conjunto español, jugará su primer duelo como actual campeón del mundo y buscará mantener la racha de partidos sin perder desde hace más de un año.

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Horarios por país del partido Inglaterra vs España

El duelo entre Inglaterra y España se disputará el sábado 26 de septiembre, desde las 1.45 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 12.45 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 1.45 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 2.45 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.45 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.45 p. m.
  • España: 8.45 p. m.

Canal para ver Inglaterra vs España

El partido entre Inglaterra y España, por la UEFA Nations League, será transmitido por la señal de ESPN.

Estadio donde se juega Inglaterra vs España

Inglaterra y España disputarán este encuentro en el estadio Kocaeli Stadyumu. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 34.000 espectadores.

Pronóstico de Inglaterra vs España

Las principales casas de apuestas le dan un ligero favoritismo a España sobre Inglaterra.

  • Betsson: gana Inglaterra (3,05), empate (3,40), gana España (2,25)
  • Betano: gana Inglaterra (3,05), empate (3,40), gana España (2,32)
  • Bet365: gana Inglaterra (3,10), empate (3,40), gana España (2,30)
  • 1XBet: gana Inglaterra (3,14), empate (3,48), gana España (2,35)
  • Caliente: gana Inglaterra (3,05), empate (3,60), gana España (2,30)
  • Doradobet: gana Inglaterra (3,10), empate (3,40), gana España (2,30).
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Alineaciones Inglaterra vs España: posibles formaciones

  • Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Konsa, Guéhi, O’Reilly; Garner, Anderson; Saka, Rogers, Bellingham y Kane.
  • España: Simón; García, Cubarsí, Huijsen, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Williams, López y Oyarzábal.

Últimos partidos de Inglaterra

  • Francia 4-6 Inglaterra | 18.07.26
  • Inglaterra 1-2 Argentina | 15.07.26
  • Noruega 1-2 Inglaterra | 11.07.26
  • México 2-3 Inglaterra | 5.07.26
  • Inglaterra 2-1 RD Congo | 1.07.26

Últimos partidos de España

  • España 1-0 Argentina | 19.07.26
  • Francia 0-2 España | 14.07.26
  • España 2-1 Bélgica | 10.07.26
  • Portugal 0-1 España | 6.07.26
  • España 3-0 Austria | 2.07.26

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