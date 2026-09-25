Samuel Daza revela que alguien cercano a Fuerza Popular le llamó la atención tras debate con López Aliaga

El candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular reveló que recibió una llamada de atención tras su debate contra López Aliaga. Foto: captura de pantalla

El candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular reveló que recibió una llamada de atención tras su debate contra López Aliaga. Foto: captura de pantalla

El candidato a la alcaldía de Lima, Samuel Daza, reveló, durante una entrevista en el programa de streaming 'Brutalidad Política', que recibió una llamada de atención luego del tenso intercambio que protagonizó con Rafael López Aliaga durante el debate municipal 2026. El postulante de Fuerza Popular evitó identificar a la persona que lo cuestionó, pero precisó que no se trató necesariamente de un integrante de la organización política, sino de alguien muy cercano al partido. “Por supuesto que sí y me parece válida la llamada”, afirmó.

Daza explicó que no podía precisar quién le hizo el llamado de atención. Según sostuvo, revelar la identidad de esa persona podría involucrar las reglas de neutralidad que rigen el proceso electoral. “No te puedo decir, Víctor, quién porque entiendes que está prohibido por norma que alguien del Ejecutivo intervenga en un proceso de neutralidad”, manifestó.

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El candidato fujimorista también diferenció el cuestionamiento que recibió de la naturaleza del debate electoral. Para Daza, los cruces entre postulantes forman parte de este tipo de encuentros. “El debate es un debate de ideas y de pullas y de golpes y de lo que sea”, sostuvo. Así, defendió el carácter confrontacional de su intervención, aunque aceptó el llamado de atención posterior.

Daza cuestionó disculpas de Patricia Juárez y respondió a nuevos ataques de López Aliaga

Daza cuestionó las disculpas que ofreció la senadora de Fuerza Popular Patricia Juárez a Rafael López Aliaga por sus expresiones durante el debate municipal. El candidato sostuvo que el comentario de su rival sobre los 300 muertos también resultó ofensivo. “Él me dijo que yo tengo la culpa de 300 muertos de Fuerza Popular. ¿Qué es más ofensivo?”, manifestó durante la entrevista en 'Brutalidad Política'.

El postulante de Fuerza Popular rechazó que él o su organización política tengan responsabilidad por las muertes provocadas por la delincuencia. “Yo, ¿qué tengo que ver o mi partido qué tiene que ver con las muertes si la delincuencia y los asesinatos no vienen desde que está mi partido? Viene desde hace rato”, respondió. Con ello, Daza cuestionó que el tema de las víctimas de la inseguridad se utilizara como parte del intercambio entre ambos candidatos.

Consultado sobre si, después del debate, retiraría alguna de las expresiones que dirigió contra López Aliaga, Daza sostuvo que prefería dejar el enfrentamiento atrás. Comparó la situación con un partido de fútbol y afirmó que “todos los golpes quedan en la cancha”. Además, señaló que, tras recibir la llamada de atención, aceptó enfocarse en sus propuestas para Lima. “Está bien, perfecto, me voy a dedicar a hablar de las propuestas que tengo para Lima”, relató.

Sin embargo, Daza cuestionó que López Aliaga retomara los ataques después de que el intercambio parecía haber terminado. Recordó que el candidato de Renovación Popular lo calificó de “piraña” en una entrevista posterior y consideró que esa expresión fue “clasista”. Por ello, ironizó con la invitación que recibió para comer ceviche en Ancón.

