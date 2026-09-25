Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Sociedad

Escándalo en penal Ancón I: separan a dos trabajadores del INPE por camuflar marihuana en pintura

Los empleados fueron separados de sus funciones y enfrentarán un proceso administrativo. El INPE intensificará sus controles para prevenir el ingreso de drogas en los penales.

Dos trabajadores del INPE fueron intervenidos en el penal Ancón I por ocultar marihuana en recipientes de pintura. El hallazgo se produjo durante un control de ingreso al establecimiento.
Dos trabajadores del INPE fueron intervenidos en el penal Ancón I por ocultar marihuana en recipientes de pintura. El hallazgo se produjo durante un control de ingreso al establecimiento.Foto: Andina/Composición LR
Por
google iconLa República en Google

Dos trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fueron intervenidos en el penal Ancón I luego de que personal de seguridad encontrara marihuana oculta dentro de recipientes con pintura. Los empleados pertenecían al área de Trabajo y trasladaban seis latas destinadas a los talleres laborales del establecimiento penitenciario.

El hallazgo ocurrió durante el control de ingreso al recinto, donde se detectó que los envases habían sido modificados para ocultar paquetes con la sustancia ilícita. Tras la intervención, el INPE inmovilizó tanto la droga como los recipientes y comunicó el caso a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público para las investigaciones y diligencias correspondientes.

Video destacado

TELLO PARCHA A KEIKO POR DISCURSO Y "PERSONA PODEROSA" MANDÓ A MATAR A 'CHINA POLO' | ARDE TROYA

Puedes ver

Mujer embarazada y su bebé fallecen tras ingresar a clínica en San Borja: esposo denuncia presunta negligencia de médicos y enfermeras

lr.pe

INPE detectó marihuana oculta en seis latas de pintura durante el control de ingreso al penal Ancón I

Durante la inspección de los materiales que ingresaban al penal Ancón I, los agentes de seguridad revisaron las seis latas de pintura que eran trasladadas para actividades de los talleres laborales. La revisión permitió identificar modificaciones en los recipientes que no correspondían a su uso habitual.

Los envases contaban con un doble fondo, espacio que había sido acondicionado para esconder varios paquetes de marihuana. Ante el descubrimiento, el INPE procedió con las siguientes acciones:

  • Inmovilizó los recipientes utilizados para ocultar la sustancia.
  • Retuvo la marihuana encontrada durante la inspección.
  • Comunicó la intervención a la PNP.
  • Informó del caso al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.
Puedes ver

Alarma en colegio de Chiclayo: hallan arma de fuego en mochila de escolar de 13 años

lr.pe

Trabajadores fueron separados de sus funciones y afrontarán un proceso administrativo disciplinario

Luego de la intervención, el INPE dispuso el retiro inmediato de los dos trabajadores de sus funciones e inició un procedimiento administrativo disciplinario. La institución precisó que esta medida se adopta sin perjuicio de las responsabilidades que puedan determinar las autoridades competentes como parte de las investigaciones.

El INPE también señaló que continuará reforzando sus mecanismos de inteligencia, contrainteligencia y control dentro de los establecimientos penitenciarios. Estas acciones buscan prevenir y detectar el ingreso de drogas y otros objetos prohibidos, además de mantener la seguridad, el orden y la autoridad en los penales, independientemente de que las personas involucradas sean internos o trabajadores.

Elige bien

Lo más visto

Notas relacionadas

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 69.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 25 de septiembre de 2026

Por Carlin | 25 de Septiembre 2026

Carlincatura del jueves 24 de septiembre de 2026

Por Carlin | 24 de Septiembre 2026

Carlincatura del miércoles 23 de septiembre de 2026

Por Carlin | 23 de Septiembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Municipalidad de Lima se pronuncia tras perder arbitraje y asegura que ha pedido nulidad ante la Corte Americana

Montañista australiano desaparece en la Cordillera Huayhuash tras iniciar solo recorrido: debía regresar a Huaraz el 23 de septiembre

Gas natural para las regiones: expertos analizarán cómo ampliar su acceso

Sociedad

Montañista australiano desaparece en la Cordillera Huayhuash tras iniciar solo recorrido: debía regresar a Huaraz el 23 de septiembre

Gas natural para las regiones: expertos analizarán cómo ampliar su acceso

Resultados de La Tinka del miércoles 23 de septiembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Municipalidad de Lima se pronuncia tras perder arbitraje y asegura que ha pedido nulidad ante la Corte Americana

Alfonso López Chau sobre moción de censura contra ministro Astullido: "Hay que pensar en el país"

Congresistas cuestionan participación de Keiko Fujimori en la ONU: "Repite un discurso que ya le escuchamos a Boluarte"