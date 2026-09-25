Escándalo en penal Ancón I: separan a dos trabajadores del INPE por camuflar marihuana en pintura

Dos trabajadores del INPE fueron intervenidos en el penal Ancón I por ocultar marihuana en recipientes de pintura. El hallazgo se produjo durante un control de ingreso al establecimiento.

Dos trabajadores del INPE fueron intervenidos en el penal Ancón I por ocultar marihuana en recipientes de pintura. El hallazgo se produjo durante un control de ingreso al establecimiento. Foto: Andina/Composición LR

Dos trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) fueron intervenidos en el penal Ancón I luego de que personal de seguridad encontrara marihuana oculta dentro de recipientes con pintura. Los empleados pertenecían al área de Trabajo y trasladaban seis latas destinadas a los talleres laborales del establecimiento penitenciario.

El hallazgo ocurrió durante el control de ingreso al recinto, donde se detectó que los envases habían sido modificados para ocultar paquetes con la sustancia ilícita. Tras la intervención, el INPE inmovilizó tanto la droga como los recipientes y comunicó el caso a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público para las investigaciones y diligencias correspondientes.

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INPE detectó marihuana oculta en seis latas de pintura durante el control de ingreso al penal Ancón I

Durante la inspección de los materiales que ingresaban al penal Ancón I, los agentes de seguridad revisaron las seis latas de pintura que eran trasladadas para actividades de los talleres laborales. La revisión permitió identificar modificaciones en los recipientes que no correspondían a su uso habitual.

Los envases contaban con un doble fondo, espacio que había sido acondicionado para esconder varios paquetes de marihuana. Ante el descubrimiento, el INPE procedió con las siguientes acciones:

Inmovilizó los recipientes utilizados para ocultar la sustancia.

Retuvo la marihuana encontrada durante la inspección.

Comunicó la intervención a la PNP.

Informó del caso al Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

Trabajadores fueron separados de sus funciones y afrontarán un proceso administrativo disciplinario

Luego de la intervención, el INPE dispuso el retiro inmediato de los dos trabajadores de sus funciones e inició un procedimiento administrativo disciplinario. La institución precisó que esta medida se adopta sin perjuicio de las responsabilidades que puedan determinar las autoridades competentes como parte de las investigaciones.

El INPE también señaló que continuará reforzando sus mecanismos de inteligencia, contrainteligencia y control dentro de los establecimientos penitenciarios. Estas acciones buscan prevenir y detectar el ingreso de drogas y otros objetos prohibidos, además de mantener la seguridad, el orden y la autoridad en los penales, independientemente de que las personas involucradas sean internos o trabajadores.