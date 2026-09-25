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Sociedad

Montañista australiano desaparece en la Cordillera Huayhuash tras iniciar solo recorrido: debía regresar a Huaraz el 23 de septiembre

Las labores de rescate, encabezadas por la Asociación Socorro Andino Peruano, se centran en sectores como Carhuacocha y Huayllapa, complicadas por fallas en el dispositivo satelital del turista.

Jordan Yap, un excursionista australiano de 30 años, desapareció en el circuito trekking de la Cordillera Huayhuash, Perú. Partió el 14 de septiembre y perdió contacto tras un último mensaje.
Jordan Yap, un excursionista australiano de 30 años, desapareció en el circuito trekking de la Cordillera Huayhuash, Perú. Partió el 14 de septiembre y perdió contacto tras un último mensaje.Foto: composición LR/Difusión
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Jordan Yap, un excursionista australiano de 30 años, se encuentra desaparecido tras emprender en solitario el circuito trekking de la Cordillera Huayhuash en la región Áncash. Partió desde Huaraz el 14 de septiembre para una travesía de diez días, pero perdió todo contacto tras enviar un último mensaje de WhatsApp antes de iniciar la ruta. Su alarma se activó al no regresar a Huaraz el 23 de septiembre ni abordar los pasajes de bus a Lima y vuelo a Cusco que tenía programados.

Las labores de rescate están a cargo de la Asociación Socorro Andino Peruano, cuyos equipos rastrean sectores como Cuartelhuain, Carhuacocha, Huayllapa, Viconga, Llamac y Pocpa, extendiendo la búsqueda a caminos secundarios. La localización se ha complicado debido a que el montañista habría sufrido fallas en su dispositivo satelital, por lo que no se cuenta con coordenadas GPS fijas.

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Difunden características y equipo de Jordan Yap para facilitar su búsqueda en Huayhuash

Jordan Yap mide 1.74 metros, es de contextura mediana y tiene el cabello negro y ondulado. Durante su recorrido vestía una chaqueta blanca, un suéter verde con protección solar y llevaba una mochila Durston de 40 litros, carpa tipo Dome y bastones de trekking.

Comunidades de montañismo, guías, arrieros y operadores turísticos piden ayuda en redes sociales a cualquier persona que haya transitado por la Cordillera Huayhuash en los últimos días y pueda aportar información relevante.

La Asociación Socorro Andino Peruano lidera las labores de rescate, rastreando áreas como Cuartelhuain y Carhuacocha. La búsqueda enfrenta retos por fallas en el dispositivo satelital de Yap, complicando su localización.

La Asociación Socorro Andino Peruano lidera las labores de rescate, rastreando áreas como Cuartelhuain y Carhuacocha. La búsqueda enfrenta retos por fallas en el dispositivo satelital de Yap, complicando su localización.

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