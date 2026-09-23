¿Nuevo distrito del Callao? Más de 95.000 vecinos decidirán su creación en consulta popular

Pachacútec podría ser un nuevo distrito del Callao tras una consulta popular programada para el 25 de julio de 2027, tras la validación del Gobierno. | Difusión

Pachacútec podría ser un nuevo distrito del Callao tras una consulta popular programada para el 25 de julio de 2027, tras la validación del Gobierno. | Difusión

Pachacútec podría convertirse en un nuevo distrito de la Provincia Constitucional del Callao. Para ello, los ciudadanos que residen en el área delimitada deberán participar en una consulta popular convocada para el 25 de julio de 2027, luego de que el Gobierno validara el área de consulta para el proceso de creación del distrito.

Como parte de este procedimiento, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) inició el empadronamiento de los ciudadanos que viven en la zona. El trabajo de campo se realizará hasta el 20 de noviembre y comprende a una población estimada de 95.468 personas.

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El objetivo es identificar a quienes cumplen los requisitos para integrar el padrón electoral que será utilizado en la consulta popular. El personal de Reniec realizará visitas casa por casa y también instalará puntos fijos en distintos sectores de Pachacútec.

¿Quiénes podrán participar?

El empadronamiento está dirigido a ciudadanos de 18 años o más que cumplan la mayoría de edad hasta el día de la consulta. Además, deberán estar inscritos en el Registro Único de Identificación de Población Nacional (RUIPN) y contar con DNI.

Otro requisito es tener registrado un domicilio dentro del área de consulta y acreditar al menos dos años de residencia en dicha zona, computados a la fecha de la convocatoria, realizada el 30 de abril de 2026.

La consulta determinará si el área de Pachacútec pasa a constituirse como un distrito independiente dentro de la Provincia Constitucional del Callao. De aprobarse, la zona dejaría de formar parte administrativamente de otro distrito y contaría con su propia municipalidad.

Empadronamiento en 10 puntos de Pachacútec

Para facilitar el registro, Reniec habilitó diez puntos fijos distribuidos en los sectores comprendidos en el área de consulta. Estos se encuentran en la I. E. Coprodeli San Juan Macías (sector 1), la agencia Reniec Pachacútec (sector 2), la Botica Vida Luz (sector 3), el Mercado Ayllu (sector 4), el Mercado Santa Isabel (sector 5), la comisaría de Pachacútec (sector 6), el comedor popular Keiko Fujimori (sector 7), el parque Monitor Huáscar (sector 8), el Mercado Unión (sector 9) y el local comunal Inca Pachacútec (sector 10).

Reniec señaló que estos puntos fueron ubicados en cruces y referencias conocidas de los diferentes sectores para facilitar el acceso de los ciudadanos al proceso de empadronamiento. El personal encargado estará debidamente identificado con su credencial oficial y chaleco institucional durante las jornadas de registro.