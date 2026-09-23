Un turista estadounidense de 30 años fue ubicado luego de permanecer alrededor de 24 horas extraviado en inmediaciones del nevado Ausangate, en la comunidad de Chilca, distrito de Pitumarca, en Canchis, departamento de Cusco. El ciudadano fue identificado como Kyle Mateus Hermans y habría sufrido una descompensación producto del mal de altura.

El jefe encargado de la Región Policial Cusco, coronel Carlos Guizado, informó que la búsqueda se activó tras una alerta emitida mediante el sistema de comunicación SOS del Ministerio del Interior. La comisaría de Pitumarca y cuatro efectivos de la Policía de Alta Montaña se desplazaron hacia el sector de Anantapata, donde lograron localizar al turista.

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Según Guizado, el extranjero había tenido dificultades durante su recorrido, pero consiguió armar una carpa y permanecer en el lugar con apoyo de algunos pobladores. “Felizmente tuvo fuerzas para que él propiamente pueda armar una carpa y pueda instalarse ahí. También fue ayudado por los pobladores que se encontraban en el lugar”, señaló.

Recomiendan desplazarse con guía

El jefe policial precisó que el turista se encontraba solo y no contaba con un guía durante su desplazamiento. Ante este caso, recomendó a los visitantes contratar acompañamiento especializado para realizar recorridos por zonas de alta montaña. “Siempre, siempre, siempre. Acá las agencias turísticas saben perfectamente que el desplazamiento de los distintos turistas tiene que ser con guía”, enfatizó.

Tras ser encontrado, el turista fue trasladado a la posta de Pitumarca, donde los médicos determinaron que había sufrido un mal de altura y descartaron una condición grave. Guizado confirmó que Hermans se encontraba estable y fue dado de alta luego de recibir atención médica.