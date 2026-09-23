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Camión queda atascado en el puente de la Plaza Unión y provoca intenso tráfico en la avenida Alfonso Ugarte

Las autoridades no han informado las causas del incidente ni el tiempo estimado para liberar la vía. Los conductores enfrentan dificultades para continuar su trayecto.

Tráfico en avenida Alfonso Ugarte
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Un camión quedó atrapado en el puente de Plaza Unión, en Lima, con dirección al norte, lo que generó fuerte congestión vehicular y complicaciones para los conductores que circulan por la zona. El incidente con el vehículo de carga pesada dificulta el tránsito en este punto de la capital. Hasta el momento, no se han precisado las causas por las que el camión quedó atascado ni cuánto tiempo tomará liberar la vía.

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