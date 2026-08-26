Contraloría advierte millonaria pérdida en Cenares: más de 52 millones de jeringas en riesgo inminente de caducidad

También se reportan 1,5 millones de pruebas rápidas de Covid-19 vencidas, inmovilizadas por la fiscalía, con un costo de custodia que supera los S/ 12.000 mensuales. | Foto: Andina/Composición LR

También se reportan 1,5 millones de pruebas rápidas de Covid-19 vencidas, inmovilizadas por la fiscalía, con un costo de custodia que supera los S/ 12.000 mensuales. | Foto: Andina/Composición LR

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La Contraloría General de la República advirtió que más de 52 millones de jeringas descartables con agujas retráctiles, valorizadas en más de S/ 49,9 millones, permanecen almacenadas en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) y enfrentan un riesgo inminente de vencimiento entre febrero y diciembre de 2027.

Los dispositivos fueron adquiridos durante la pandemia por Covid-19 y distribuidos a establecimientos de salud y gobiernos regionales. Sin embargo, la baja demanda provocó que gran parte del stock retornara al almacén de Cenares, donde actualmente ocupa cerca del 30% del espacio físico disponible y genera costos adicionales por su custodia.

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Cenares almacena jeringas por casi S/ 50 millones que podrían vencer en 2027

El stock observado equivale a unas 339,7 toneladas y ocupa aproximadamente 2.535 metros cúbicos dentro del almacén. Según la Contraloría, mantener estos dispositivos ha generado un desembolso innecesario superior a S/ 1,7 millones anuales por almacenamiento.

Cenares evaluó en 2025 la posibilidad de donar las jeringas a otros países, pero la alternativa no se concretó porque los potenciales receptores no contaban con presupuesto para asumir costos de traslado, nacionalización y otros gastos asociados.

Un informe de julio de 2026 concluyó que la opción más viable sería tramitar la baja por excedencia y luego proceder con la destrucción del stock. Esta medida implicaría un gasto adicional estimado de S/ 679.400, según la documentación revisada por el órgano de control.

Más de 1,5 millones de pruebas rápidas de Covid-19 vencidas siguen inmovilizadas por investigación fiscal

La Contraloría también identificó más de 1,5 millones de pruebas rápidas de Covid-19 vencidas, valorizadas en más de S/ 10 millones. Estos insumos expiraron en noviembre de 2023 y fueron dados de baja un año después, pero no pueden ser eliminados porque permanecen inmovilizados como material probatorio en una investigación del Ministerio Público.

Las pruebas ocupan 1.538 cajas, pesan 19,9 toneladas y utilizan casi 149 metros cúbicos del almacén de productos no refrigerados. Su custodia cuesta alrededor de S/ 12.036 mensuales y, hasta julio de 2026, el gasto acumulado por almacenamiento alcanzó S/ 674.071,44.