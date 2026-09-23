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Violencia en colegio de la PNP: madre es agredida por escolar que realizaría bullying a su hija en el Callao

La agresión se produjo pese a que la madre de la menor ya había advertido al colegio PNP Juan Linares Rojas que su hija venía siendo víctima de bullying. La PNP aseguró que ya se adoptan medidas a nivel policial y educativo para garantizar el cese de hostilidades.

Agresión ocurrió en los exteriores del colegio PNP, Juan Linares Rojas
Agresión ocurrió en los exteriores del colegio PNP, Juan Linares RojasFoto: Panamericana Televisión
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Una madre de familia denunció que fue agredida por la progenitora de una escolar y la propia estudiante, quien realizaría bullying a su hija en la institución educativa de la Policía Nacional del Perú (PNP), Juan Linares Rojas, ubicada en la zona de Oquendo, en la provincia constitucional del Callao. Los hechos habrían ocurrido el miércoles pasado en los exteriores del colegio.

Según su versión, el acto violento se produjo pese a que previamente advirtió a la escuela que la alumna agresora venía ejerciendo bullying contra su hija, una estudiante del tercer grado de secundaria. Además, aseguró que el colegio le había garantizado que podía enviar a su hija a clases con normalidad, por lo que decidió confiar en las autoridades educativas sin pensar en lo que podría ocurrir.

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Violencia en colegio de la PNP

En declaraciones a Buenos Días Perú, la madre de familia contó que el miércoles llevó a su hija a la escuela, luego de que las autoridades de la institución le garantizaran que podía asistir con normalidad. En esas circunstancias, señaló que la mamá de la menor que haría bullying a su hija se acercó a ella y la empezó a agredir. "Se me acerca y me empieza a insultar, y me dice 'te has metido con mi hija'", señaló.

De acuerdo con su testimonio, la agresión verbal escaló a niveles físicos ya que la mujer empezó a jalarle el cabello, le lanzó puñetes y, con el apoyo de su hija —la presunta ejecutora de bullying— le patearon la cabeza. Al ser informada de lo ocurrido, la hija de la denunciante se acercó a la escena y también habría terminado agredida. "La chica le empezó a decir 'ahora sí te mato'", recordó.

Denuncian falta de atención

La madre agredida aseguró que previamente ya había alertado al colegio de que su hija venía sufriendo bullying y presentó videos en los que amenazaban a la menor en directo por TikTok, pero la escuela PNP no habría tomado las decisiones adecuadas para erradicar el problema. Afirmó que la institución solo envió a las menores a clases virtuales, pero luego decidió que retomaran a la presencialidad.

Asimismo, denunció que cuando acudió a la comisaría a interponer la denuncia por este hecho, solo permitieron que se registrara el caso como agresión mutua, pese a que ella y su hija fueron víctimas de la violencia. Además, aseguró que la dependencia policial sí habría aceptado denuncias de la otra parte por situaciones inexistentes, como una presunta agresión a familiares de las personas agresoras. "La justicia en el país no se da al que es justo, sino al que tiene más vara y dinero", sentenció.

PNP se pronuncia tras agresión

A través de un comunicado difundido este 23 de septiembre, la Policía Nacional señaló que el conflicto entre las dos estudiantes viene siendo atendido por el colegio desde que tomaron conocimiento del caso, el 21 y 22 de julio. Respecto al último episodio de violencia, la PNP aseguró que se vienen adoptando diversas acciones a nivel policial y educativo.

La institución señaló que, como parte de las diligencias a su cargo, se realizó el levantamiento del acta de intervención policial, la solicitud de los reconocimientos médicos-legales y la emisión de los respectivos certificados, en los que se consignaron lesiones traumáticas recientes en las estudiantes implicadas en este caso.

Como resultado de estas diligencias, se establecieron los días de atención facultativa e incapacidad médico-legal de las menores, conforme a la evaluación de los profesionales competentes. Asimismo, la Comisaría PNP Oquendo remitió los actuados a la Fiscalía de Familia del Callao para las acciones que correspondan, manteniéndose la reserva de la información personal y documentación de las involucradas.

Por otro lado, la PNP informó que la institución educativa activó los mecanismos de atención y protección, realizando entrevistas individuales a las estudiantes, coordinaciones con sus familiares y tutores, acompañamiento psicológico y seguimiento individual. Además, afirmó que se establecieron compromisos orientados al cese de hostilidades y a prevenir nuevos episodios de confrontación, y se comunicó la situación a la DEMUNA del Callao.

Como parte de las medidas preventivas, la entidad indicó que se reforzaron las acciones tutoriales en las aulas sobre prevención del ciberacoso, manejo de emociones, respeto, buen trato y resolución pacífica de conflictos. También se activaron protocolos institucionales, se dispuso el seguimiento psicológico individual de las estudiantes y se registró el caso en la plataforma SíseVe del Ministerio de Educación.

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