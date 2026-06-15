Clausuran 666 farmacias en todo el país por vender medicamentos vencidos, falsificados y sin registro sanitario

El Ministerio de Salud realiza operativos a nivel nacional para combatir el comercio ilegal de medicamentos, interviniendo más de 2.272 farmacias y boticas. | Andina

El Ministerio de Salud realiza operativos a nivel nacional para combatir el comercio ilegal de medicamentos, interviniendo más de 2.272 farmacias y boticas. | Andina

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El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), informó que más de 2.272 farmacias y boticas fueron intervenidas a nivel nacional como parte de una estrategia para combatir el comercio ilegal de medicamentos.

Según detalló Vanessa Brigada, jefa del Equipo Contra el Comercio Ilegal de la Digemid, de todos los establecimientos inspeccionados, 666 fueron cerrados por diversas irregularidades, entre ellas la venta de productos vencidos, falsificados, adulterados o sin registro sanitario.

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Riesgo a la salud de los peruanos

La funcionaria explicó que estos operativos forman parte de una estrategia de fiscalización articulada con las Direcciones Regionales de Salud (Diresas), Gerencias Regionales de Salud (Geresas) y las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima Metropolitana.

“Se identificaron establecimientos farmacéuticos que comercializan medicamentos ilegales. Estos operativos evitan que tales productos representen un riesgo para la salud de la población”, sostuvo.

Operativo del Minsa en todo el Perú

Las intervenciones se desarrollaron en diversas regiones del país y, en varios casos, contaron con apoyo de la Policía Nacional del Perú y gobiernos locales.

En Lima Metropolitana, el operativo más reciente permitió el cierre de 12 boticas por comercializar medicamentos vencidos y sin registro sanitario, así como por impedir el ingreso de inspectores, carecer de autorización sanitaria o no contar con un químico farmacéutico responsable.

En Villa El Salvador, personal de la Digemid y la Diris Lima Sur inspeccionó 11 establecimientos y clausuró cuatro. Mientras tanto, en Lurigancho-Chosica, otras cuatro boticas informales fueron cerradas por operar sin autorización y sin personal especializado. En Lima Norte, las autoridades también intervinieron cuatro boticas, una de las cuales fue cerrada por incumplir las normas sanitarias.

El Minsa exhortó a la ciudadanía a comprar medicamentos únicamente en farmacias y boticas autorizadas, con el fin de garantizar productos seguros, eficaces y de calidad.

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