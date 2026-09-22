Trece candidatos debaten hoy rumbo a la alcaldía de Lima: López Aliaga estaría en representación de Renovación Popular

Este martes 22 de septiembre se realizará la segunda jornada del debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por las Elecciones Regionales y Municipales que se desarrollarán este 4 de octubre. En esta fecha participan 13 organizaciones políticas, entre ellas Renovación Popular, que no tiene candidato titular a la Alcaldía de Lima y acudirá con un representante que posiblemente será López Aliaga.

En diálogo con Exitosa, la diputada por Renovación Popular Roxana Rocha afirmó que Rafael López Aliaga participaría en el debate municipal en representación de su agrupación. Días atrás el propio López Aliaga envió una carta al JNE para solicitar su participación.

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“Yo mandé una carta pidiendo ir al debate, pues. Bueno, parece que me han hecho caso”, declaró López para Canal N.

La jornada corresponde al segundo grupo establecido por el JNE. Veintiséis organizaciones políticas fueron distribuidas en dos fechas: 13 participaron el lunes 21 de septiembre y otras 13 lo harán este martes 22 de septiembre. El debate tendrá cuatro bloques: visión de Lima, interacción entre candidatos, preguntas ciudadanas y mensaje final.

¿Quiénes participan en el debate de hoy?

Los participantes son Carlos Gallardo, del Partido del Buen Gobierno; Edgardo De Pomar, del PPC; Francis Allison, de Avanza País; Rafael López Aliaga en representación de Renovación Popular; Juan Alvarado, de la Alianza Electoral Venceremos; Rubén Bonilla, de Fuerza Ciudadana; Carlos Tejada, de Acción Popular; Yuri Castro, quien probablemente acude como representante designado de Perú Libre; Santiago Abarca, de Visión Perú; Mónica Yaya Luyo, del Partido Aprista Peruano; Luis Llanos, de Progresemos; Elizabeth León Chinchay, del Frente de la Esperanza 2021; y Samuel Daza, de Fuerza Popular.

Renovación Popular y Perú Libre tienen una particularidad frente al resto de agrupaciones: ambas participan en esta jornada sin un candidato titular a la Alcaldía de Lima. En el caso de Renovación Popular, López Aliaga acudirá como primer regidor.

¿Cómo será el debate municipal?

El debate tendrá cuatro bloques. En el primero, cada participante dispondrá de un minuto y medio para presentar su visión sobre Lima. Luego se desarrollará un segmento de interacción directa, en el que los participantes estarán distribuidos en duplas y ternas para formular preguntas, responder y realizar réplicas.

El tercer bloque estará dedicado a las preguntas ciudadanas. El JNE seleccionará las interrogantes entre las 4.921 consultas recibidas mediante la campaña Pregúntale a tu candidat@. Este segmento tendrá una segunda parte denominada Sin rodeos, en la que los participantes deberán comenzar sus respuestas con un sí o un no antes de explicar su posición.

Finalmente, cada participante tendrá un minuto y medio para presentar su mensaje de cierre. El orden de las intervenciones y los cruces fue definido mediante sorteo por el JNE.