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Poder Judicial dispone que hija de Luis ‘Mamanka’ Sifuentes quede bajo cuidado provisional de su madre

Sifuentes enfrenta investigaciones por trata de personas y violación sexual, mientras que otra joven colombiana lo acusa de abuso y traslado irregular a Perú. Las diligencias continúan.

Luis Sifuentes, escultor bajo investigación de la Fiscalía.
Luis Sifuentes, escultor bajo investigación de la Fiscalía.Foto: Difusión
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El Cuarto Juzgado de Familia de la Corte de Lima otorgó de manera provisional a Valentina Álvarez Arredondo la tenencia de su hija de seis años en la demanda interpuesta contra el escultor peruano Luis Ángel Sifuentes Gonzáles, conocido artísticamente como 'Mamanka'.

La decisión fue adoptada este 22 de septiembre por la jueza Teresa Velásquez mientras se resuelve la demanda principal en la que se determinará si se le concede de forma definitiva la tenencia de la menor o si queda en facultad de Sifuentes, quien ha sido denunciado por Arredondo por trata de personas y violación sexual.

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Escultor es investigado por trata y violación

Luis Sifuentes es investigado actualmente por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima (Equipo 1) por los presuntos delitos de trata de personas agravada, explotación sexual y violación sexual en agravio de la ciudadana colombiana Valentina Álvarez.

Según los hechos investigados por la fiscal provincial Evelyn Taboada De La Cruz, Sifuentes habría abusado sexualmente de la víctima en Colombia, en 2019, cuando esta tenía 14 años. Posteriormente, la habría captado y transportado desde Colombia hacia Lima, Perú, donde habría sido sometida a actos de explotación sexual.

Aparece una nueva denuncia contra artista

Mientras avanzan las diligencias del caso anterior, una segunda joven colombiana —identificada también como Valentina— denunció ante el dominical Cuarto Poder que el escultor Luis Sifuentes la trasladó desde Medellín hasta Lima cuando tenía 15 años, tras iniciar una relación que incluyó presunto abuso, violencia y humillaciones.

Sifuentes ha negado las acusaciones en su contra. Sobre el primer caso, aseguró que está en investigación y, frente a la segunda acusación, se limitó a responder que no ha traído más menores de edad al país desde Colombia. Además de la investigación en curso, sobre él pesan nueve meses de impedimento de salida del país mientras continúan las indagaciones.

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