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Política

Keiko Fujimori acusa a 'agendas culturales' de generar divisiones entre la población ante Asamblea General de la ONU

Además, la presidenta insistió en equiparar organizaciones criminales con grupos terroristas.

Keiko Fujimori se presentó en la Asamblea General de la ONU | Composición: LR.
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Durante su discurso ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la presidenta Keiko Fujimori dedicó un segmento a hablar sobre la educación. Sin entrar en detalles, aseguró que existen “agendas culturales” que “generan divisiones” entre la población y que su gobierno las rechaza.

“Corresponde resaltar que una agenda ideológica cultural ajena a nuestra realidad ha generado una confusión y un desorden de tal magnitud que, actualmente, los profesores en los colegios no pueden imponer el orden ni la disciplina bajo la amenaza de ser denunciados. Necesitamos restablecer el principio de respeto a la seguridad. Los alumnos deben ir a aprender y los profesores, a enseñar sin miedo. Esa es nuestra propia agenda”, apuntó.

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Fujimori también responsabilizó a la comunidad internacional por su reacción ante los momentos difíciles que ha atravesado el país. La presidenta aseguró que la población nacional no siempre ha sentido cercanía con otros países.

“Hay responsabilidad de la comunidad internacional de reaccionar con la misma firmeza. En momentos de nuestra mayor inflexión, los peruanos no siempre encontramos en la comunidad internacional la empatía o fidelidad a los principios que dieron origen a esta Asamblea. La comunidad internacional adquiere verdadero sentido cuando está presente en los momentos más difíciles”, indicó.

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Fujimori insiste en equiparar organizaciones criminales con grupos terroristas

Durante su participación, Fujimori también identificó a la delincuencia como uno de los principales problemas que enfrenta el Perú. En su intervención, insistió en su propuesta de que las organizaciones criminales nacionales y transnacionales que operan en el país sean reconocidas legalmente como grupos terroristas.

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La presidenta sostuvo que establecer esta calificación permitiría definir a estos grupos como una amenaza contra el Estado democrático y otorgaría un marco legal para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir, en apoyo de la Policía Nacional, frente a las organizaciones que afectan el orden interno. Fujimori señaló que esta definición sería necesaria para fortalecer la respuesta del Estado contra el crimen organizado.

Asimismo, la jefa de Estado destacó la reciente incorporación del Perú al Escudo de las Américas como parte de una estrategia de cooperación con otros países de la región para combatir la delincuencia. Según explicó, esta política también deberá complementarse con reformas en el sistema educativo, debido a que la lucha contra el crimen no debería limitarse a la acción represiva, sino abordar también las condiciones estructurales que contribuyen a su expansión.

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