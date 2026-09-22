Colombia enfrenta un calor extremo por el fenómeno El Niño con temperaturas de hasta 40°C en el Caribe

El fenómeno El Niño intensificó el calor en el Caribe de Colombia, donde se registraron temperaturas de hasta 40 °C y una sensación térmica superior a los 55 grados. Ante este escenario, el Ideam decretó alerta roja en toda la costa de la región por la combinación de altas temperaturas y elevada humedad.

La situación ya tiene efectos sobre la población y los servicios públicos. Barranquilla y Cartagena de Indias reportaron un aumento de hasta 25% en las consultas por deshidratación, golpes de calor y complicaciones cardiorrespiratorias, con más incidencia entre adultos mayores y niños. Ambas ciudades activaron sus protocolos de emergencia en distintos momentos por la llegada de pacientes a los servicios de urgencias.

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La sequía amenaza el agua y la generación eléctrica

La falta de lluvias también ocasiona preocupación por el suministro de agua y la producción eléctrica. En Cartagena, las autoridades siguen el descenso de los embalses que abastecen a la población y aportan recursos para producir parte de la energía que consume la ciudad.

En Medellín ya se aplican cortes de agua por problemas de suministro. A escala nacional, la presión con respecto al sistema energético aumenta porque cerca de dos tercios de la generación eléctrica proceden de fuentes hidroeléctricas.

Los aportes hídricos fueron 25% inferiores al promedio histórico en agosto y el déficit llegó a 27% al 15 de septiembre, según el análisis de Corficolombiana. La generación hidráulica, que representaba 78% del total entre enero y mayo, cayó al 59% en septiembre. En contraste, la participación térmica subió a 31,6%.

Cartagena también enfrenta peligro de incendios forestales por la sequía. Gabriela Tinoco, directora de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres, explicó que la ciudad lanzó la campaña “Pilas con el Niño” con el fin de capacitar a las comunidades y reforzar la prevención.

Colombia enfrenta una mayor presión sobre el gas natural

El aumento de la producción térmica eleva la necesidad de gas natural. En agosto de 2026, la demanda de este combustible para generación eléctrica creció 85% interanual.

Corficolombiana estima que un incremento de entre 350 y 400 MBTUD, similar al registrado durante el anterior episodio de El Niño, superaría la capacidad adicional prevista. Por ello, el análisis considera relevante la entrada de infraestructura que permita ampliar el abastecimiento y la importación.

Entre los proyectos citados figuran la ampliación de SPEC, prevista para el 1 de octubre de 2026, además de las terminales de Buenaventura y Puerto Bahía. Si estas obras no avanzan a tiempo, el déficit de oferta podría alcanzar entre 15% y 20% de la demanda nacional.

El fenómeno podría elevar costos y afectar la economía

El calor y la sequía además afectan la producción agropecuaria del Caribe, con posibles efectos sobre los precios de los alimentos. El análisis de Corficolombiana señala además que los episodios fuertes de El Niño suelen generar presiones inflacionarias en alimentos, tarifas residenciales de energía y precios de bolsa.

La entidad cita una estimación del BID según la cual un episodio de intensidad muy fuerte podría reducir el crecimiento económico en 0,9 puntos porcentuales. También recuerda que el fenómeno de 1997-1998 provocó pérdidas equivalentes a 0,55% del PIB, según la CEPAL.

El Gobierno adoptó medidas mediante el Plan Energía Ya, que contempla COP$1,5 billones a fin de fortalecer la liquidez del sector eléctrico. Corficolombiana advierte que el ahorro de agua y energía será una herramienta para reducir la presión sobre el sistema y evitar escenarios de racionamiento.