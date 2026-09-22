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Avioneta con cuatro personas a bordo se despista durante aterrizaje de emergencia en Yurimaguas

La aeronave, un Cessna T210 Centurion de matrícula OB-1557, terminó fuera de la pista, inclinada y sin daños personales entre los pasajeros, según informes oficiales.

Una avioneta con cuatro ocupantes realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Moisés Benzaquen Rengifo de Yurimaguas, en Loreto. Nadie resultó herido.
Una avioneta con cuatro ocupantes realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Moisés Benzaquen Rengifo de Yurimaguas, en Loreto. Nadie resultó herido.Foto: difusión
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Una avioneta con cuatro personas a bordo terminó fuera de la pista este martes 22 de septiembre, luego de realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Moisés Benzaquen Rengifo de Yurimaguas, ubicado en la provincia de Alto Amazonas, región Loreto. Los ocupantes no sufrieron lesiones, según la información disponible tras el incidente.

La aeronave, de matrícula OB-1557 y modelo Cessna T210 Centurion, quedó a un costado de la zona de aterrizaje luego de completar la maniobra. Tras conocerse la emergencia, personal de rescate de CORPAC, agentes de la Policía Nacional y bomberos se trasladaron al terminal aéreo para atender la situación.

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Así terminó la avioneta de matrícula OB1557 que se despistó en Yurimaguas.

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Avioneta termina fuera de la pista del aeropuerto de Yurimaguas tras aterrizaje de emergencia

Registros audiovisuales captados desde las inmediaciones del aeropuerto muestran parte de lo ocurrido durante la maniobra. En las imágenes se aprecia a la aeronave después de abandonar la superficie de aterrizaje y quedar inclinada cerca de la pista.

Otro detalle observado en el video corresponde al tren de aterrizaje. Poco antes de que la avioneta tocara tierra, aparentemente no se habría desplegado por completo. Las imágenes muestran posteriormente la posición inclinada que adoptó la aeronave tras finalizar el aterrizaje de emergencia.

Las cuatro personas que viajaban en la avioneta salieron ilesas del incidente, de acuerdo con los reportes disponibles. No se han comunicado daños personales entre quienes se encontraban a bordo de la aeronave al momento del aterrizaje de emergencia.

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