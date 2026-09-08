Las autoridades hallaron sin vida a una familia de Florida tras la desaparición de su avioneta en Bahamas. Los restos fueron recuperados cerca de la isla de Andros. | Composición LR/CNN

Las autoridades hallaron sin vida a una familia de Florida tras la desaparición de su avioneta en Bahamas. Los restos fueron recuperados cerca de la isla de Andros. | Composición LR/CNN

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El martes 8 de septiembre, las autoridades hallaron sin vida a los integrantes de una familia de Florida que se trasladaba en una avioneta de Bahamas a Miami. La Real Fuerza de Defensa de las Bahamas y CNN confirmaron que los restos fueron rescatados cerca de la isla de Andros tras la misteriosa desaparición de la aeronave. Un operativo conjunto entre allegados de las víctimas, civiles y equipos de rescate internacionales permitió la recuperación en alta mar.

Silvia Larrieu, sobrina del piloto, explicó que parientes cercanos ubicaron a los viajeros mediante embarcaciones particulares y los subieron a bordo. "Estamos profundamente agradecidos con todos los que nos apoyaron, buscaron junto a nosotros y mantuvieron a nuestra familia en sus oraciones. Pedimos respetuosamente privacidad mientras atravesamos esta pérdida inimaginable", declararon los parientes a través de un mensaje distribuido por Associated Press.

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La desaparición del Piper PA-34 en ruta a Miami

Una avioneta Piper PA-34 con matrícula estadounidense N212ML desapareció la mañana del lunes 7 de septiembre tras despegar desde Great Harbour Cay, en las islas Berry, rumbo al Aeropuerto Ejecutivo de Miami. El control de tránsito aéreo perdió la señal de radar a 21 kilómetros al oeste de Andros. Horas más tarde, la Policía de las Bahamas recibió la alerta sobre un posible impacto marítimo cerca de Red Bays, en North Andros.

Cena familiar por el cumpleaños 79 de Lili Lamar. Foto: Silvi Larrieu/CNN

Ante la emergencia, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos activó la notificación ALNOT para coordinar a los organismos de rescate, mientras la Guardia Costera movilizó un avión HC-144 Ocean Sentry. Aunque las adversas condiciones meteorológicas dificultaron los operativos iniciales, las autoridades no han confirmado si las tormentas causaron el siniestro.

Sofi Sosa tenía 28 años. Foto: Instagram/@sofiosa

Allegados de las víctimas identificaron a los ocupantes como Mario Lamar, de 80 años; su cónyuge, Lili Lamar, de 79; y sus nietos Sofi Sosa, de 28, y Christian Sosa, de 22. El aviador poseía cuatro décadas de trayectoria e itineraba con frecuencia a su segunda residencia en Great Harbour Cay. Una familiar declaró que él era "cuidadoso y conservaba el aparato en excelentes condiciones", según Associated Press.

Christian Sosa tenía 22 años. Foto: Instagram/@christian3sosa

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La investigación del accidente aéreo de la familia está en curso

Las autoridades indagan la pérdida de comunicación y el tramo final del vuelo. Para esclarecer el hecho, los peritos examinan los diálogos con la torre de control, la ruta trazada, la telemetría, el pronóstico del tiempo y la estructura rescatada. Si bien los radares detectaron alteraciones en la elevación y rapidez de la aeronave, dicha información resulta insuficiente para determinar un origen preciso.

El Gobierno de las Bahamas encabeza las averiguaciones por haber sucedido la tragedia en su jurisdicción, con el respaldo de agencias estadounidenses al estar la nave matriculada en EE. UU. Hasta el momento, ningún organismo adjudica la emergencia a un desperfecto mecánico, una acción de la tripulación o factores del clima. El dictamen final requerirá varios meses, de modo que toda hipótesis previa posee carácter provisional.

Los cuerpos fueron movilizados hacia el archipiélago caribeño mientras los parientes gestionaban con los guardacostas el traslado a Florida. De acuerdo con AP, los allegados expresaron gratitud por las muestras de afecto y solicitaron "respeto a su intimidad durante el duelo". Todavía no hay confirmación pública sobre los servicios fúnebres.