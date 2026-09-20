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Sociedad

Punta Hermosa: Allanan búnker de Los Malditos de Aragua e intervienen a 38 personas

Entre los intervenidos hay dos menores de edad. La mayoría son venezolanos cuya situación migratoria se investiga. También hay colombianos y peruanos. En el inmueble se encontró un arma de fuego, una granada, municiones y droga. La policía los interroga por cinco delitos.

Policía allana búnker en Punta Hermosa
Policía allana búnker en Punta Hermosa
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Agentes de la División de Homicidios  adscritos a la Dirección de Investigación Criminal, allanaron un búnker en Punta Hermosa e intervinieron a 38 personas, entre ellos 29 varones mayores, dos menores retenidos y siete mujeres.

Los investigadores dijeron que algunos de los detenidos serían miembros de la banda criminal Los Malditos de Aragua, facción de Los Hijos de Dios, perteneciente al Tren de Aragua.

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¿POLICÍA COLABORÓ CON 'LA JAURÍA'? Y KEIKO PLANEA MANIPULAR LA HISTORIA DEL PERÚ | ARDE TROYA

La operación estuvo al mando del jefe encargado de la División de Homicidios, mayor PNP Jhonny Motta Flores y se ejecutó en la Mz. J,  lote 03, urbanización Martin Olaya Sur, Punta Hermosa.

Ellos son investigados por delitos contra el patrimonio (extorsión) contra la salud pública, tráfico ilícito de armas de fuego, tráfico ilícito de droga y banda criminal.

Ellos fueron puestos a disposición del 3er Desp. 1ra Fiscalía Penal Provincial Corporativa de Villa María del Triunfo.

PUEDES VER: Ministerio de Defensa plantea declarar grupos hostiles a organizaciones criminales

El general Víctor Revoredo informó que en el  frontis  del inmueble se halló un Toyota naranja BUX-203, así como a los venezolanos  Zenón Peña Torres (47) y  Enderson Josué Pietro Ferreyra (20). Había cinco municiones que fueron arrojadas al piso.

larepublica.pe

Asimismo, cuando salía del baño del inmueble se encontró al venezolano Ángel Misael Pinto Gutiérrez (27). En esa área de servicio se halló una pistola Pietro Beretta negra con serie erradicada con cacerina abastecida con cinco municiones 9mm Parabellum. Dicho sujeto rompió su celular con violencia. Estaría vinculado a un Toyota guinda M1B-138.

En total se incautaron 39 celulares y S/933,00, la pistola, un arma hechiza, casquillos de bala, una granada, dos bolsas con marohuana, 10 ziploc con cpocaína, dos cuadernos con precios y nombres, un panfloto extorsivo y una gorra de la Policía Nacional del Perú.

RELACIÓN DE INTERVENIDOS: 

VARONES MAYORES VENEZOLANOS:

1. MÉNDEZ COLMENARES Josué Rafael (18)

2. PIETRO FERREYRA Enderson Josué (20)

3. PEÑA TORRES Zenón (47)

4. RENGIFO BLANCO Jean Pierre Alejandro (26)

5. OCANDO DERISAN Leonardo Enrique (21)

6. VIÑOLEZ BARRETO Keny Josué (18)

7. HENAO ARIAS Juan Camilo (32)

8. ARRIECHE BARRETO Jesús David (18)

9. LEDESMA MEDINA Félix Eugenio (39)

10. LUNA AULAR René Andrés (34)

11. AYMEIDA FARIAS Alexis (27)

12. LANDAETA BELLO Teyver (31)

13. RAMÍREZ MEDINA Eduard Gerardo (38)

14. ROJAS TOVAR Neudis Eulis (35)

 15. VIELMA CAÑIZALES Antonio (25)

16. PINTO GUTIÉRREZ Angel Misael (27)

17. FREITES MAGALLANES Martín Emilio (38)

18. BRACHO MARTINEZ Carlos Eduardo (24)

19. MENDOZA GARRIDO Juan Marco (27)

20. AZUAJE MARTINEZ Yefferson Enyelber (22)

 

DOS COLOMBIANOS

 

21. BALLDARINO GIRALDO Esteban (27)

22. GODOY ACOSTA Said Eduardo (23)

 

SIETE PERUANOS

 

23. NAVARRO CUESPAN Adolfo Antonio (23)

24. CORREA SANTOS Edwin (32)

25. BARCHI GONZÁLES Aldo Alonso Valentino (18)

26. ARRIAGA MENDOZA Josías Manuel (33)

27. LÓPEZ MORALES Fernando (52)

28. HUAMÁN CUBAS Luis Felipe (33)

29. HUAMÁN LABAN Wilder (35)

 

MENORES DE EDAD VENEZOLANOS

 

30. GJMOR (16)

31. A.A.R. (16)

 

SIETE MUJERES (siete):

Seis venezolanas y una peruana

 

32. MORENO PINZÓN Karen Yulieth (19)

33. MEDINA RODRÍGUEZ María Alejandra (24)

34. QUINTANA ZAVALA Kimberly Yuridsy (26)

35. RIVERA ALCARRAZ Sheilen María Fe (18), peruana

36. PARRA HERNÁNDEZ Gladys Mar (27)

37. CABRERA AVILES Karianny Yanina (20)

38. ARELLANO CAPRILES Carolina Noralys (25)

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