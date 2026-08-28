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Extraditarán a EEUU a ‘Nairobi’, cabecilla del Tren de Aragua en Perú

Luis Saúl Pérez Nieto fue capturado el jueves en Colombia. Era uno de los hombres de confianza de Niño Guerrero, quien fue eliminado por parte de las autoridades norteamericanas. Era requerido por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, lavado de activos y tráfico de drogas y de armas, extorsión, sicariato y trata de personas.

Nairobi será extraditado a los Estados Unidos.
Nairobi será extraditado a los Estados Unidos.
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La tarde del jueves se confirmó la captura de Luis Saúl Pérez Nieto, conocido con los alias de Nairobi o Luis Páez. Este sujeto es cabecilla de la organización criminal transnacional del Tren de Aragua y era buscado en Perú y otros países de la región.

Era encargado no solamente de coordinar actividades de narcotráfico, extorsión, tráfico de armas y trata de personas sino también de sicariato. Tenía la capacidad de delinquir desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, hasta Chile.

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Estos países lo estaban solicitando en extradición por los diferentes delitos. Sin embargo, sería trasladado a los Estados Unidos donde era requerido por los delitos de concierto para delinuir, terrorismo, lavado de activos y tráfico de drogas, confirmó a La República el general Víctor Revoredo jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

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"Tras su captura, fue puesto a disposición de las autoridades competentes de Colombia para su judicialización y, muy seguramente, será extraditado en las próximas semanas a los Estados Unidos", dijo el oficial.

PUEDES VER: Presidente de Colombia confirma captura de alias 'Nairobi', cabecilla del Tren de Aragua en Perú

Sobre los crímenes que habría dirigido y participado en el Perú el oficial explicó que se trata de un proceso reservado, pues es una investigación compleja.

Los agentes de inteligencia de Perú, Colombia y de los Estados Unidos vienen recopilando registros de llamadas y mensajes para mapear los vínculos de este sujeto con las bandas que operan en Perú y los demás países.

Se están recolectando y analizando de forma secuencial las grabaciones privadas para reconstruir la ruta de huida, identificar transacciones y trazar las líneas de tiempo exactas de los crímenes.

Luis Páez fue detenido la madrugada del jueves en el sector de Fontibón, en Bogotá, donde se desplazaba con otras identidades para evadir su detención.

El mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, director de la Policía Nacional de Colombia, se pronunció y explicó cómo fue la operación, en la que participaron autoridades norteamericanas y peruanas.

Fueron siete meses de investigación, según indicó, durante los cuales le siguieron la pista a Nairobi, hasta que lo ubicaron en una vivienda de la capital del país.

Los uniformados ingresaron al inmueble y sorprendieron al sujeto. A través de un video se observa al delincuente acostado sobre el piso y, una vez que se da cuenta de la presencia de los agentes, se cubre el rostro. Posteriormente, se da la vuelta por pedido de los policías y queda frente al suelo.

Barrera precisó que Nairobi era uno de los hombres de confianza de alias Niño Guerrero, quien fue eliminado por parte de las autoridades norteamericanas en territorio venezolano.

"Alias Nairobi era encargado no solamente de coordinar actividades de narcotráfico, sino también de sicariato", manifestó.

Adicionalmente, varios países lo estaban solicitando en extradición por los diferentes delitos que ha cometido, ya que también estaría relacionado con homicidios, extorsiones, secuestros, lavado de activos y trata de personas.

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Nairobi se había establecido en Colombia desde hace un año; desde allí coordinaba sus acciones criminales en Suramérica.

Entre el 2025 y el 2026 habría coordinado el tráfico de armas de fuego en varios países, entre ellos el Perú.

En el historial delictivo de alias Nairobi se encuentra su espectacular fuga del Penal de Tocorón en Venezuela, en 2023.

Esa vez se escapó de esta cárcel, junto a alias Niño Guerrero, a través de túneles subterráneos.

La detención de alias Nairobi se coordinó con la policía de Perú a través del equipo especial Sensitivo contra la Criminalidad Organizada Transnacional (EESCOOT). Además, con el apoyo del FBI y la DEA, que trabajan con los agentes de nuestro país.

"Se ha coordinado con el general Barreda para ver el circuito que va a seguir este criminal sobre quién empieza ya una orden de arresto internacional provisional con fines de extradición", indicó el general PNP Óscar Arriola, comandante general de la Policía peruana.

Alias Nairobi está a la espera de su extradición a los Estados Unidos.

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