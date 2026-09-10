Ministerio de Defensa plantea declarar “grupos hostiles” a organizaciones criminales

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Las organizaciones criminales transnacionales que operan en Perú, como el Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital (PCC) (límite con Brasil), Los Choneros y Los Lobos (frontera con Ecuador) y Tren de Aragua (nacido en Venezuela), así como las megabandas de alcance nacional, por ejemplo, Los Gallegos, Los Pulpos y La Jauria, serían clasificados como grupos hostiles si es que se modifica el Decreto Legislativo N.° 1095 impulsado por el gobierno peruano.

El Ejecutivo considera que la designación como grupos hostiles u organizaciones terroristas le faculta a atacar los activos y propiedades de cualquier persona asociada con estos grupos y a compartir información de inteligencia que podría llevar a acciones potencialmente letales contra estas bandas.

TE RECOMENDAMOS MINISTRO DEL INTERIOR LANZA LISURA EN CONSEJO DE MINISTROS DE KEIKO | SIN GUION CON ROSA MARÍA

Un grupo hostil es considerado como una organización armada o conjunto de personas con estructura y capacidad de enfrentarse de manera sostenida al Estado usando la fuerza letal.

CIFRAS SON ALARMANTES

De acuerdo al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre 2022 y julio del 2026 se denunciaron 96.111 delitos de extorsión, mientras que, en el mismo período, hubo 19.672 casos de secuestros.

PUEDES VER: Hay 25 fiscales amenazados de muerte por el crimen organizado

Otro dato importante del Ministerio Público es que entre agosto del 2024 y agosto del 2026 se registraron 252 atentados que dejaron 333 víctimas vinculados a presuntos actos de extorsión en el transporte público de Lima Metropolitana y el Callao. Estos ataques dejaron 165 fallecidos y 168 lesionados.

En tanto, de enero a agosto del presente año, se registraron 1.417 homicidios según el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). De ellos, 1.014 fueron ocasionados por proyectil de armas de fuego.

MODIFICAR EL DL 1095

Frente a ello, el ministerio de Defensa plantea declarar grupos hostiles a organizaciones criminales para que FF.AA. puedan apoyar en su combate.

El titular del sector, Rafael Belaunde Llosa, planteó la modificación del Decreto Legislativo N.° 1095, que regula las reglas del empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en el territorio nacional.

"Buscamos precisar los criterios que permitan determinar cuándo una organización criminal pueda ser considerada un grupo hostil, a efectos de fortalecer el marco jurídico para la intervención de las Fuerzas Armadas", señaló el titular del sector en la sustentación del pedido de facultades legislativas ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados del Congreso.

Sin embargo, muchos especialistas desaconsejan la fórmula promovida por Estados Unidos.

COLCHADO: “NO TENE SENTIDO”

El diputado Harvey Colchado, exoficial de PNP, considerado un experto en investigación criminal y casos de corrupción, señala que "tipificar como terroristas las acciones delincuenciales no tiene sentido, porque se trata de organizaciones que tienen fines diferentes; los primeros buscan objetivos políticos y los segundos solo el lucro".

El investigador y politólogo de la Universidad Católica del Perú Noam López advirtió que clasificar como terroristas a las organizaciones criminales no garantiza, de por sí, una mejora en la lucha contra la inseguridad ciudadana.

Consideró que lo que dificulta la lucha contra la criminalidad son las limitaciones del Estado para investigar, descubrir a las redes criminales, seguir la llamada ruta del dinero, controlar los presidios y lograr que los culpables sean condenados a prisión.

PUEDES VER: Cae suboficial FAP, acusado de ser autor intelectual de una banda criminal

“Terrorismo y crimen organizado pueden compartir métodos violentos, pero responden a lógicas totalmente distintas: el primero busca generar terror con una finalidad política; el segundo persigue principalmente beneficios económicos y control de mercados ilícitos”, afirmó el académico

Sin embargo, el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, respaldó la propuesta de que las bandas criminales sean declaradas grupos hostiles, a fin de que las Fuerzas Armadas participen de manera más efectiva en la lucha por la seguridad ciudadana.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD?

La finalidad, detalló el gobierno, es que las organizaciones criminales transnacionales que operan en Perú sean clasificadas como grupos hostiles y, por lo tanto, pasen a ser objetivos militares.

La propuesta de la nueva definición de grupo hostil, contenida en el numeral 4.1 del artículo 4 del DL mencionado, permitirá que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo de la Policía Nacional — dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario— en la neutralización de objetivos militares y degradar la capacidad de combate del adversario, con protección de la población civil.

De acuerdo con el titular del Ministerio de Defensa, los criterios establecidos actualmente en el DL N° 1095 son muy restrictivos para incorporar como grupo hostil a organizaciones dedicadas a la criminalidad, que tienen estructuras de alcance nacional y/o trasnacional, que utilizan su capacidad letal contra población civil y que tienen influencia sobre la economía a través de actividades ilícitas, como el narcotráfico, minería ilegal y/o trata de personas.

Con esta modificación, el Gobierno busca reducir los niveles de criminalidad vinculados principalmente con extorsión y sicariato, mejorar la percepción de seguridad ciudadana, fortalecer el respaldo jurídico para la actuación de las Fuerzas Armadas, permitir una respuesta frente a organizaciones criminales que, por sus características y capacidad operativa, superen las capacidades ordinarias de respuesta de las fuerzas policiales. ¿Lo logrará?