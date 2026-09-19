Fe y Alegría celebra 60 años educando en los márgenes del sistema con su Gran Rifa 2026 La institución que desde hace seis décadas trabaja por una educación pública de calidad en las zonas más vulnerables del Perú celebra sus 60 años con su tradicional Gran Rifa. Este año el premio mayor es una camioneta Jetour X-70 FL 0 km y se suman 120 premios entre televisores, notebooks, tablets, celulares y gift cards. Los boletos cuestan S/ 5 y el sorteo se realizará este 23 de setiembre.

Los boletos están disponibles desde S/ 5 y el sorteo se realizará el 23 de septiembre. Foto: difusión.

Los boletos están disponibles desde S/ 5 y el sorteo se realizará el 23 de septiembre. Foto: difusión.

Durante 60 años, Fe y Alegría ha trabajado con una convicción que sigue vigente: el lugar donde una persona nace no debería definir las oportunidades educativas que tendrá. Bajo el lema “Transformando vidas, construyendo país”, la institución conmemora seis décadas de presencia en el Perú junto a comunidades donde acceder a una educación pública de calidad continúa siendo un desafío.

El lema de esta nueva edición de la Gran Rifa Fe y Alegría 2026 es “60 años educando en los márgenes del sistema”. Cuando hablamos de los márgenes pensamos en quienes no encuentran una oferta educativa pertinente o suficiente para sus necesidades. Niñas y niños en primera infancia sin acceso a atención de calidad, jóvenes que abandonaron sus estudios o personas que no logran acceder a una formación que les permita construir un proyecto de vida digno

La campaña convoca cada año a miles de personas y permite sumar recursos para fortalecer su misión educativa en distintas regiones del país. Así, la posibilidad de ganar grandes premios se convierte también en una forma sencilla de contribuir a que más estudiantes puedan acceder a mejores oportunidades.

Una historia que nació en las periferias

La historia de Fe y Alegría en el Perú comenzó en 1966, cuando el sacerdote jesuita José María Vélaz, fundador del movimiento en Venezuela, impulsó su llegada al país con una propuesta clara: llevar educación de calidad allí donde las oportunidades eran más escasas.

Con el respaldo de congregaciones religiosas, comunidades y pobladores organizados, se levantaron los primeros colegios en zonas periféricas de Lima. Aquella iniciativa, que comenzó entre esteras y arenales, fue creciendo hasta convertirse en una red educativa presente hoy en 21 regiones del país, con más de 86 mil estudiantes y 244 instituciones educativas.

A lo largo de estas seis décadas, Fe y Alegría también ha ampliado sus servicios para responder a las distintas necesidades de la población. Su labor comprende la Educación Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial, Centros de Educación Técnico-Productiva e Institutos de Educación Superior Tecnológica.

Esta diversidad permite acompañar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos en diferentes etapas de su trayectoria educativa, con especial atención a contextos donde persisten importantes brechas de acceso y calidad.

Una rifa que también es parte de la historia

La Gran Rifa forma parte de esta historia desde hace décadas. Lo que comenzó como una estrategia de recaudación de fondos se ha convertido en una tradición que permite a la ciudadanía involucrarse directamente con la misión de Fe y Alegría.

En su edición 2026, la rifa adquiere un significado especial al coincidir con el aniversario número 60 de la institución. Cada boleto representa una oportunidad de participar por uno de los premios, pero también una manera de respaldar el trabajo que se desarrolla diariamente en las aulas y comunidades educativas.

Los recursos obtenidos a través de esta campaña contribuyen a que podamos continuar y fortalecer nuestra propuesta educativa, junto con el aporte de aliados, otras iniciativas y el compromiso de las comunidades que forman parte de Fe y Alegría .

60 años y nuevos desafíos

Celebrar seis décadas también significa reconocer que aún existen desafíos importantes para garantizar una educación de calidad para todos. En las comunidades donde Fe y Alegría está presente, docentes, estudiantes y familias enfrentan diversas dificultades relacionadas con las condiciones socioeconómicas, la infraestructura, el acceso a recursos y las oportunidades de desarrollo.

Frente a esta realidad, la institución mantiene su apuesta por una educación que no se limite a transmitir conocimientos, sino que contribuya a ampliar horizontes y generar nuevas posibilidades para los estudiantes.

Por eso, la Gran Rifa 2026 busca sumar a más personas a esta misión. Cualquier persona puede participar y, al mismo tiempo, contribuir a que esta labor educativa continúe llegando a quienes más lo necesitan.

Grandes premios por una gran causa

La Gran Rifa Fe y Alegría 2026 ofrece 121 premios en total.

El premio mayor es:

Una camioneta Jetour X-70 FL 0 km

Y se suman otros 120 premios:

6 televisores Samsung de 75”

8 televisores Samsung de 65”

20 televisores JVC de 43”

6 notebooks Lenovo

30 tablets Lenovo

20 celulares Samsung Galaxy A16

30 gift cards Falabella de S/ 500 cada una

De esta manera, quienes participen tendrán múltiples oportunidades de ganar mientras se suman a una causa que lleva seis décadas apostando por una educación de calidad.

¿Cómo participar?

Los boletos tienen un valor de S/ 5 y pueden adquirirse a través de los siguientes canales:

Falabella.com y Joinnus: hasta el viernes 18 de setiembre .

. www.feyalegria.org.pe: hasta el domingo 20 de setiembre .

. WhatsApp: 961 036 562. hasta el lunes 21 de setiembre

El sorteo se realizará el miércoles 23 de setiembre a las 9.30 a. m. y será transmitido en vivo a través del Facebook Live de Fe y Alegría del Perú.

A seis décadas de su presencia en el Perú, Fe y Alegría reafirma su compromiso de seguir educando allí donde existen mayores desafíos y de trabajar para que más estudiantes puedan transformar su futuro a través de la educación.

Porque apostar por la educación es apostar por el futuro.

[PUBLIRREPORTAJE]