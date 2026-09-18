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Sociedad

Más de 600 adultos mayores de Pensión 65 culminan su educación básica mediante alfabetización digital

Usuarios del programa del Midis participaron en un proceso de alfabetización con tabletas y una aplicación educativa. Cinco adultos mayores fueron reconocidos en una ceremonia en Lima.

Más de 600 adultos mayores culminaron su educación básica en 2026 gracias al programa de alfabetización digital de Pensión 65 y la Fundación Dispurse. Este esfuerzo busca empoderar a quienes no completaron su formación.
Más de 600 adultos mayores culminaron su educación básica en 2026 gracias al programa de alfabetización digital de Pensión 65 y la Fundación Dispurse. Este esfuerzo busca empoderar a quienes no completaron su formación. | Difusión
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Más de 600 usuarios del programa Pensión 65 lograron culminar su educación básica durante 2026 como parte de un proceso de alfabetización digital. La iniciativa permitió que adultos mayores de distintas regiones del país aprendieran a leer y escribir mediante herramientas tecnológicas.

Cinco de ellos —Donato García, de 70 años; Magdalena Huallpa, de 68; Francisca Alania, de 72; Rufino Arrieta, de 74; y Maximiliana Anaya, de 72— representaron al grupo durante la ceremonia “Reescribiendo Historias 2026”, organizada por la Fundación Dispurse.

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Aprendizaje mediante tabletas

El proceso se desarrolló a través de la iniciativa Educación Para Adultos (¡EPA!), impulsada por la Fundación Dispurse en alianza con Pensión 65, programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Los participantes utilizaron el aplicativo Focus, instalado en tabletas proporcionadas por gobiernos locales.

La propuesta busca acercar herramientas educativas a personas adultas mayores que no tuvieron la oportunidad de completar su educación básica. Los cinco representantes reconocidos durante la ceremonia llegaron desde Huánuco, Pasco, Áncash y otras regiones.

El reconocimiento también alcanzó al programa Pensión 65, debido a su participación en la promoción de la alfabetización digital dirigida a personas adultas mayores.

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Donato García continuó pese a su diagnóstico

Entre los testimonios destacados estuvo el de Donato García, usuario de Pensión 65 del distrito de Ambo, en Huánuco. De acuerdo con Andina, el adulto mayor completó el proceso de alfabetización pese a atravesar un diagnóstico oncológico.

“Me dieron un diagnóstico oncológico, pero no me siento débil; al contrario, tengo fuerza para cumplir mis metas, como terminar mi educación”, señaló García durante la ceremonia.

Magdalena Huallpa también expresó su satisfacción por haber culminado el proceso. “Mis hijos y mis nietos están muy contentos de que haya logrado esto. Estoy agradecida con Pensión 65 y me siento muy orgullosa”, manifestó.

La ceremonia se realizó en el teatro NOS, en San Isidro, y reunió a los participantes reconocidos como parte de esta experiencia de alfabetización digital.

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