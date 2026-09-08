Pensión 65 instalará cerca de 200 puntos de cobro en localidades más alejadas del país: fechas y regiones beneficiadas

Pensión 65 acercará el servicio de cobro a las comunidades más distantes | Foto: Pensión 65

Pensión 65 acercará el servicio de cobro a las comunidades más distantes | Foto: Pensión 65

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El programa social estatal Pensión 65 instalará 188 puntos de cobro en las localidades más distantes del país para beneficiar a más de 42.000 adultos mayores. La iniciativa se implementará entre el 10 de setiembre y el 20 de octubre a través del despliegue de Empresas Transportadoras de Valores (ETV), más conocidas como carritos y avioncitos pagadores, que entregarán la subvención bimestral de S/350 correspondiente al padrón de julio-agosto.

El recorrido de las unidades se iniciará en 10 anexos y comunidades, como los centros poblados Santa Lucía de Puno y Tambo Callebamba de Apurímac, y concluirá en la zona de Untuca, ubicada en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, región Puno. Conoce el cronograma oficial y la ruta que seguirán los módulos a lo largo del territorio nacional.

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Casi 200 puntos a nivel nacional para el cobro de Pensión 65: así será la distribución

En esta edición, las ETV recorrerán 188 puntos donde más de 42.000 usuarios cobrarán el soporte económico sin la necesidad de desplazarse a otras localidades en las que haya una agencia del Banco de la Nación o agentes Multired. De esa manera, recibirán sus S/350 en un espacio seguro y, además, dinamizarán la economía local, debido a que la población suele adquirir sus productos de primera necesidad en los negocios locales.

Entre los departamentos beneficiados con esta iniciativa se encuentran Puno, que tiene 44 comunidades, Apurímac (40), Arequipa (19), Loreto (19), Amazonas (13), Cusco (12), Huánuco (9), Cajamarca (8), La Libertad (7), Ayacucho (6), Piura (5), Áncash (3), Lima (2) y Lambayeque (1). Puedes ingresar a este enlace para conocer el cronograma completo por regiones.

Consulta con DNI para saber si eres beneficiario de Pensión 65

Las personas interesadas en verificar si forman parte del padrón de beneficiarios pueden realizar la consulta virtual utilizando únicamente su Documento Nacional de Identidad (DNI). Para ello, deben ingresar a la plataforma oficial de consulta ciudadana de Pensión 65, colocar el número de DNI, digitar el código de verificación y hacer clic en la opción Buscar.

Tras completar el procedimiento, el sistema indicará si la persona figura en el padrón activo del programa social. Asimismo, el servicio digital permite verificar si existe alguna suspensión temporal del beneficio o consultar información vinculada a la afiliación al programa.