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Sociedad

Asesinan a dos hermanos mototaxistas frente a mercado en SMP: Los Pulpos dejan mensaje amenazante

Einer y Osmar Vallejos Tineo fueron atacados a balazos mientras se encontraban junto a otros conductores en los exteriores del mercado Zarumilla Cristal. La Policía investiga el doble crimen como un posible caso de extorsión.

Dos hermanos mototaxistas fueron asesinados a balazos en San Martín de Porres, Lima, la noche del 17 de septiembre. Las víctimas, Einer y Osmar Vallejos Tineo, esperaban pasajeros.
Dos hermanos mototaxistas fueron asesinados a balazos en San Martín de Porres, Lima, la noche del 17 de septiembre. Las víctimas, Einer y Osmar Vallejos Tineo, esperaban pasajeros. | Difusión
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Dos hermanos que trabajaban como mototaxistas fueron asesinados a balazos la noche del miércoles 17 de septiembre, en los exteriores del mercado Zarumilla Cristal, en el distrito de San Martín de Porres. Las víctimas fueron identificadas como Einer Vallejos Tineo y Osmar Vallejos Tineo.

De acuerdo con imágenes, los hermanos se encontraban junto a otros trabajadores y sus vehículos estacionados en la vía pública, a la espera de pasajeros, cuando fueron atacados por sujetos que se desplazaban en una motocicleta.

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El ataque ocurrió cuando uno de los ocupantes de la motocicleta sacó un arma de fuego y disparó directamente contra el grupo de mototaxistas. Tras las detonaciones, los compañeros de las víctimas intentaron auxiliarlas y las trasladaron de emergencia a un establecimiento de salud cercano. Sin embargo, ambos llegaron sin signos vitales.

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Ataque quedó registrado por cámaras de seguridad

Las cámaras de videovigilancia instaladas en los alrededores captaron los momentos previos al ataque y el desplazamiento de la motocicleta utilizada por los presuntos responsables.

Durante la balacera, una mujer que se encontraba en la zona junto a su menor hijo corrió para ponerse a salvo. Comerciantes y transeúntes también buscaron refugio ante los disparos registrados en plena vía pública.

Agentes de la Policía Nacional llegaron posteriormente al lugar para acordonar la escena y recoger los casquillos encontrados sobre la calzada. Las imágenes de las cámaras de seguridad de establecimientos comerciales y del municipio fueron entregadas a los investigadores para intentar identificar a los responsables y establecer su ruta de escape.

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Policía halló mensaje dirigido contra transportistas

Durante las diligencias, los efectivos encontraron un manuscrito abandonado en la pista con un mensaje amenazante. El texto menciona a personas identificadas como “Pollito” y Kevin Carrion y lleva la firma de “Los Pulpos”.

La Policía incorporó el manuscrito como parte de los elementos que serán analizados durante la investigación. No obstante, la presencia de esta firma por sí sola no acredita la participación de dicha organización criminal en el doble asesinato.

El caso quedó a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres, cuyos agentes recogen los testimonios de comerciantes, vecinos y compañeros de trabajo de los hermanos.

Una de las principales hipótesis que manejan los investigadores es que el ataque estaría relacionado con un posible caso de extorsión a transportistas que trabajan en la zona. Las autoridades buscan determinar si los hermanos habían recibido amenazas previamente y establecer el móvil del crimen.

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