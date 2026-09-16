PNP captura a ‘Los Magos de la Estafa’ en San Martín de Porres: les hallaron US$800 y cinco tarjetas

La operación fue ejecutada por efectivos de la Región Policial Lima Centro, con apoyo de la unidad Águilas Negras. | Composición LR

La operación fue ejecutada por efectivos de la Región Policial Lima Centro, con apoyo de la unidad Águilas Negras. | Composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la presunta banda criminal ‘Los Magos de la Estafa’, dedicada al hurto y estafa mediante la modalidad del cambio de tarjetas bancarias, durante un operativo ejecutado en el distrito de San Martín de Porres. La intervención fue informada por el Ministerio del Interior (Mininter) y permitió detener a dos personas que, según las investigaciones preliminares, estarían involucradas en este tipo de ilícitos.

El operativo estuvo a cargo de agentes de la Región Policial Lima Centro, con apoyo de la unidad Águilas Negras, quienes intervinieron en flagrancia a Jovany Víctor Paco Aguilar (52), alias Viejo Paco, y Kevin Pacora Ojeda (45), alias Crespo.

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Durante la intervención, los agentes incautaron US$800 en efectivo, cinco tarjetas de débito pertenecientes a distintas entidades bancarias y dos teléfonos celulares. Asimismo, se intervino un automóvil que habría sido utilizado por los presuntos integrantes de la organización para desplazarse y ejecutar sus actividades ilícitas.

De acuerdo con las primeras diligencias policiales, los intervenidos estarían vinculados con la sustracción de US$800 a una ciudadana, quien habría sido víctima del denominado ‘cambiazo’ de tarjeta. Esta modalidad consiste en distraer o engañar al usuario durante una operación bancaria para sustituir su tarjeta por otra y posteriormente disponer de los fondos de la víctima.

La Policía también informó que el vehículo intervenido registra denuncias por hurto agravado, elemento que será materia de investigación para determinar si tuvo participación en otros hechos delictivos.

Los dos detenidos, junto con el dinero, las tarjetas, los celulares y el vehículo intervenidos, fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres. El caso quedó en conocimiento del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para determinar las responsabilidades correspondientes.

Detienen a presunto integrante de ‘Los Berracos del Pino’ con arma y droga

En otro operativo desarrollado en Lima, agentes de la Región Policial Lima Centro detuvieron en flagrancia a Jipson Alejandro Castillo Mondragón (30), alias ‘Burrero’, a quien la Policía señala preliminarmente como presunto integrante de la banda criminal ‘Los Berracos del Pino’.

La intervención se produjo luego de una persecución iniciada en el Centro de Lima. El operativo culminó en la cuadra 4 de la avenida Gran Chimú, en San Juan de Lurigancho, donde los agentes lograron detener al sospechoso.

Durante el registro, la Policía incautó un arma de fuego con la serie erradicada, 99 envoltorios que contendrían pasta básica de cocaína (PBC), dos teléfonos celulares —uno de ellos reportado como sustraído—, dinero en efectivo y un vehículo.

Castillo Mondragón fue trasladado a la Comisaría PNP Cotabambas junto con las especies incautadas. El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público para el desarrollo de las diligencias y la investigación correspondiente.