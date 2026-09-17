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¿Tienes entre 20 y 30 años? Gana una experiencia en la Reserva Nacional de Tambopata con un video

La convocatoria está dirigida a jóvenes de todo el país. Los participantes deberán crear un videoclip para redes sociales sobre la conservación de este espacio natural de la Amazonía.

Se lanza el concurso "26 años de Tambopata, nuevas voces para conservarla", dirigido a jóvenes de 20 a 30 años en Perú, enfocándose en la protección de la biodiversidad amazónica.
Se lanza el concurso "26 años de Tambopata, nuevas voces para conservarla", dirigido a jóvenes de 20 a 30 años en Perú, enfocándose en la protección de la biodiversidad amazónica. | FZSAnais Chaupis
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En el marco de los 26 años de creación de la Reserva Nacional Tambopata, se lanzó el concurso nacional de video para redes sociales “26 años de Tambopata, nuevas voces para conservarla”, dirigido a jóvenes de entre 20 y 30 años de todo el Perú.

La iniciativa busca que las nuevas generaciones compartan sus ideas y compromisos en torno a la protección de la biodiversidad y el valor de los ecosistemas amazónicos. Para participar, los concursantes deberán elaborar un video que responda a dos preguntas: ¿qué mensaje le darías a Tambopata por sus 26 años? y ¿qué podrías hacer tú para contribuir a conservarla?

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¿Hasta cuándo puedo participar?

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de octubre de 2026. Los videos deberán cumplir con las condiciones establecidas en las bases del concurso y estar destinados a su difusión en redes sociales.

El premio principal será una noche para dos personas en un lodge de Inkaterra, ubicado en las inmediaciones de la Reserva Nacional Tambopata. La experiencia permitirá a la persona ganadora acercarse a la biodiversidad y los paisajes que caracterizan a esta área natural protegida.

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Tambopata cumple 26 años

La convocatoria forma parte de las actividades por el aniversario de Tambopata y plantea reconocer el papel de los jóvenes en la conservación de los ecosistemas amazónicos.

Las personas interesadas pueden revisar las bases y requisitos del concurso en el enlace oficial proporcionado por los organizadores.

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