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Cusco: Sabaluyoc, la nueva ruta de la cocaína en la Amazonía

Hallan un complejo del narcotráfico en la zona de selva alta cusqueña, en la ruta hacia el área del Manu, donde se encuentra el Parque Nacional del Manu, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de Biosfera. Hay cuatro sospechosos detenidos.

Cuatro presuntos narcotráficantes detenidos en la selva cusqueña.
Cuatro presuntos narcotráficantes detenidos en la selva cusqueña.
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A pesar de que en el Sabaluyoc se libra desde varios años una difusa y compleja guerra con diversos actores nacionales y extranjeros, esta región del Cusco sigue siendo tierra incógnita para la mayoría de los peruanos. Pocas la conocen, y algunos de los anteriores Gobiernos la han ignorado. Algunos incluso llaman a la zona la nueva ruta de la cocaína.

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El último fin de semana la Policía dio un duro golpe al narcotráfico: halló un complejo donde se procesaba cocaína y detuvo a cuatro personas presuntamente vinculadas con estas actividades ilícitas.

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Sabaluyoc es un sector ubicado en el distrito de Kosñipata (frecuentemente asociado o nombrado en la zona como Pillcopata), en la provincia de Paucartambo.

Se encuentra en la zona de selva alta cusqueña, en la ruta hacia el área del Manu, en el límite con Madre de Dios, donde se encuentra el Parque Nacional del Manu, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de Biosfera.

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Es el parque nacional con mayor diversidad biológica, un verdadero paraíso entre los Andes y la Amazonía. En su zona de amortiguamiento, comunidades agrícolas apoyan el modelo de conservación peruano, mientras que en su interior habitan grupos indígenas en aislamiento y contacto inicial.

Ahí, en plena selva de Sabaluyoc se encontraba el laboratorio clandestinodestinado a la fabricación y maceración de droga.

Según la Policía, esta operación antidrogas fue resultado de un trabajo previo de inteligencia y seguimiento en campo, que permitió a los efectivos policiales identificar movimientos vinculados al traslado de insumos químicos fiscalizados en esta zona de difícil acceso.

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A partir de esta información, dijeron fuentes del Ministerio del Interior, se desplegaron acciones operativas que permitieron intervenir a Vilclinton Acosta Aquise y Ricardo Ramos Chinchay. Ellos tenían en su poder 21 galones de acetona destinados, presuntamente, a la elaboración de clorhidrato de cocaína.

Tras esta primera intervención, los agentes continuaron con las acciones de búsqueda y reconocimiento en el sector, lo que permitió ubicar un laboratorio clandestino. El hallazgo permitió evidenciar la infraestructura utilizada para estas actividades ilícitas.

En el lugar fueron detenidos Noel Tintaya Contreras y Brayan Tintaya Huallpa,por su presunta implicancia en delitos contra la salud pública vinculados al tráfico ilícito de drogas y por tenencia ilegal de armas. Asimismo, el personal policial halló dos armas de fuego: una pistola y una escopeta.

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Al respecto, el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP, Virgilio Velásquez Hurtado, destacó la labor de inteligencia y seguimiento en campo desplegada por los agentes del Área Antidrogas (Areandro) de la PNP, que permitió concretar este nuevo golpe al narcotráfico.

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