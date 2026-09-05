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Sentencian a cadena perpetua a los asesinos de defensor ambiental Roberto Pacheco

Madre de Dios: Después de 6 años del crimen de Roberto Carlos Pacheco Villanueva, la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios, emite drástica sentencia en primera instancia. Pena constituye un paso importante en la búsqueda de justicia por parte de los familiares.

Roberto Carlos Pacheco Villanueva, asesinado en el 2020
Roberto Carlos Pacheco Villanueva, asesinado en el 2020
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Después de casi 6 años, los responsables del delito de sicariato agravado y homicidio en agravio del defensor ambiental, Roberto Carlos Pacheco Villanueva (34), ocurrido el 11 de setiembre de 2020, en plena pandemia, fueron sentenciados, en primera instancia, a la pena de cadena perpetua por la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios.

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Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos resaltaron la importancia de la sentencia condenatoria.

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“Este fallo es una expresión del compromiso del Estado en la lucha contra la impunidad de crímenes en agravio de personas defensoras de derechos humanos; y constituye un paso importante en la búsqueda de justicia por parte de sus familiares”, expresaron en un comunicado.

larepublica.pe

Indicaron que el sector ratifica su compromiso con los familiares de la víctima para la atención ante posibles nuevas situaciones de riesgo.

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Asimismo, como ente coordinador del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, afirmaron que continuarán el trabajo de prevención de la vulneración a sus derechos en el marco de su labor contra las actividades ilegales en nuestro país.

Roberto Carlos tenía 34 años cuando fue asesinado en la concesión forestal que administraba con su padre.

Las investigaciones fiscales apuntaron a una presunta red que pagó dinero para acabar con su vida e identificaron como presunto autor intelectual a Hilario Mamani Churata, un dirigente de una asociación de agricultores invasores previamente denunciado por la familia.

Organizaciones civiles locales y nacionales se mantuvieron en alerta vigilando el fallo, demandando que la Corte Superior de Madre de Dios actúe con firmeza histórica frente a la violencia sistemática que sufren los defensores de la Amazonía peruana.

Los detenidos fueron identificados como Leonidas Mujica, Rolando Becerra y Hilario Mamani.

Tal como lo informó La República, la mañana del 11 de septiembre de 2020 hallaron el cuerpo de Roberto Carlos Pacheco Villanueva con una bala en la cabeza y otra en la cadera.

Su padre, Demetrio Pacheco, defensor ambiental y vicepresidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, fue quien lo encontró. Desde el año 2012, Demetrio y su familia venían siendo amenazados por mafias de traficantes de terrenos que ingresaban a su concesión forestal por todos los frentes.

Por ello, hicieron siete denuncias contra la Asociación Los Hijos Ecológicos de Madre de Dios. Por tala ilegal y quema de bosque primario en su concesión. Por afectación al bosque por tala de árboles de castaña, considerada producto bandera de Madre de Dios.

Por depredación de bosque secundario y destrucción de la regeneración del bosque. No obstante, ninguna de sus denuncias fue escuchada ni tomada en cuenta por las autoridades de entonces.

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Este viernes 4 de septiembre, el Poder Judicial de Madre de Dios dio lectura de la sentencia en el emblemático caso. Tras seis años de un complejo y dilatado proceso judicial que comenzó tras su homicidio en septiembre de 2020, los jueces del colegiado emitieron su veredicto en primera instancia.

Tanto los familiares de la víctima como diversos colectivos defensores de los derechos humanos y el medio ambiente habían exigido la máxima sanción penal, la cual, de acuerdo al marco legal peruano para crímenes perpetrados por mafias de minería y tala ilegal bajo la modalidad de sicariato, puede alcanzar la cadena perpetua o penas severas de cárcel.

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