HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Mataron a 37 líderes amazónicos y otros 43 están bajo amenaza

La organización Aidesep advierte sobre el peligro que representan el narcotráfico, la tala, la minería ilegal y el tráfico de tierras para la integridad de los pueblos Huitoto Murui, Shipibo Conibo, Kukama Kukamiria, Awajún, Matsiguenga, Asháninka, Iquito, Kichwa, Arabela, Ashéninka y Kakataibos. Mauro Pio Peña fue el primer dirigente asesinado en 2013 y el último fue Isai Shuk Shawit en 2025.

Economìas ilegales amenazan a lìderes y defensores ambientales.
Economìas ilegales amenazan a lìderes y defensores ambientales.
Escuchar
Resumen
Compartir

Los asesinatos, ataques e intimidaciones en contra de defensores y defensoras indígenas, en represalia por proteger sus territorios, son alarmantes. James Pérez Pacaya ha dedicado gran parte de su vida a salvaguardar a su pueblo, lo que ha mortificado a las mafias que depredan los bosques amazónicos, que le han jurado que pagará con su vida.

Únete a nuestro canal de política y economía

Como presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (Loreto), James Pérez sabe que su cabeza tiene precio, por lo que debe andar con un chaleco antibalas, incluso cuando acude a representar a su pueblo en diálogos con representantes del Estado.

TE RECOMENDAMOS

¿FIN DE LA OPOSICIÓN? ZUNINI RESPONDE Y RUBIO SE REÚNE CON KEIKO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

James Pérez Pacaya es uno de los 43 defensores y defensoras en situación de peligro, según los registros de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).

larepublica.pe

Un estudio exhaustivo de esa organización ha identificado las principales amenazas que afectan a los pueblos indígenas y a quienes ejercen la defensa territorial, evidenciando la estrecha relación entre el avance de las economías ilegales y la vulneración de derechos colectivos.

PUEDES VER: Población indígena Ticuna pide apoyo al Estado: denuncian amenazas de organizaciones criminales

Entre las principales amenazas identificadas se encuentran la tala y minería ilegal, el narcotráfico y los cultivos ilícitos, la explotación de hidrocarburos, el tráfico de tierras, la pesca ilegal y los impactos asociados a proyectos de infraestructura. Además de la presencia de grupos armados y los conflictos derivados de la superposición de derechos sobre territorios indígenas.

Esta situación tiene impactos directos sobre la seguridad de las comunidades y de sus autoridades, dirigentes, vigilantes y defensores.

Dirigentes como Graciela Álava, Miguel Guimaraes, Arthur Cruz, Zoila Ochoa, Martha Negrete, Edith Huanio, Carmen Macahuachi, Juana Guatica, Ramón Tenteis, Percy Nanchijam, Ronildo Gushi, Rafael Canchari, Gil Inoach, Marcelo Odicio, Elías Mozombite, Herlim Odicio y Grimaldo Villacorta, figuran en la lista de defensores amenazados (ver recuadro). Viven con temor por la intimidación permanente que reciben de los grupos criminales, según la AIDESEP.

Una historia de crímenes

El panorama para los defensores ambientales en el Perú empezó muy mal en 2013. El jefe de la comunidad nativa Nuevo Amanecer Hawai, Mauro Pio Peña, fue asesinado cuando iba a ingresar a su domicilio en Satipo, región Junín. Ocurrió la noche del lunes 27 de mayo. Sicarios al servicio de traficantes de tierras le dispararon dos tiros.

Desde entonces, 37 líderes indígenas han sido ejecutados en el país. Sin embargo, los mecanismos de protección siguen siendo insuficientes, manifiestan los dirigentes de diversas organizaciones indígenas.

larepublica.pe

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) ha registrado más de 600 situaciones de riesgo contra personas defensoras desde 2019.  Según este organismo, alrededor del 70% de estos casos está vinculado a actividades ilícitas como la tala ilegal, el narcotráfico o la minería ilegal.

Las regiones más afectadas son Ucayali (18.6%), Loreto (11.4%), San Martín (11%) y Madre de Dios (9.3%), que concentran la mayor cantidad de casos.

"La amenaza no solo está vinculada a las economías ilícitas como minería ilegal, tala ilegal y narcotráfico, sino con las estructuras criminales que están detrás", advirtió Julio Cusuriche Palacios, destacado ambientalista de la región de Madre de Dios y uno de los ganadores del Premio Ambiental Goldman 2007.

 "El crimen organizado está ganando terreno porque no solo actúa quien dispara, sino también quienes permiten su entrada al territorio y facilitan sus actividades", añadió Cusuriche.

El exviceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Franco Salinas, informó que, desde su creación, el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, coordinado por el MINJUSDH e integrado por nueve entidades del Poder Ejecutivo,  atendió más de 600 situaciones de riesgo, que involucran a más de 900 personas defensoras de derechos humanos.

PUEDES VER: Líder ashéninka dado por muerto reapareció en su comunidad

Resaltó que la intervención oportuna de este mecanismo ha contribuido a salvaguardar la vida e integridad personal de los defensores y, en muchos casos, también la de sus familiares, especialmente en contextos vinculados a la defensa del ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía.

larepublica.pe

Un Estado con pies de plomo

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Miguel Guimaraes, cuestionó la falta de acciones concretas del Estado para proteger a los líderes indígenas.

Advirtió que las comunidades continúan expuestas a actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal y la extracción ilegal de recursos naturales.

Guimaraes aseguró a La República que las comunidades han denunciado amenazas contra dirigentes indígenas, pero criticó  que las medidas de protección implementadas por el Estado no se traduzcan en una presencia efectiva dentro de los territorios.

“El papel no aguanta la bala”, afirmó el dirigente, al señalar que los documentos que reconocen una situación de riesgo no son suficientes para proteger a quienes enfrentan directamente a organizaciones criminales.

Miguel Guimaraes explicó que una de las principales dificultades es la ubicación remota de las comunidades. En algunos casos, los dirigentes deben desplazarse durante uno, dos o hasta tres días para llegar a una comisaría y presentar una denuncia.

Señaló que los comités indígenas de monitoreo territorial realizan patrullajes sin armamento y, en muchos casos, con recursos limitados, lo que los coloca en una situación de evidente vulnerabilidad frente a grupos criminales.

El dirigente también afirmó que varias comunidades carecen de señal telefónica e internet, lo que impide comunicar oportunamente situaciones de riesgo a las autoridades. Ante esta situación, AIDESEP habilita módulos de comunicación con internet y paneles solares en comunidades consideradas de mayor riesgo.

Según Guimaraes, ya se han instalado más de 300 módulos, aunque reconoció que todavía resulta insuficiente frente a las más de 2.400 comunidades que forman parte de la estructura organizativa indígena.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Líder ashéninka dado por muerto reapareció en su comunidad

Líder ashéninka dado por muerto reapareció en su comunidad

LEER MÁS
De Saweto a Quinto Inuma: el peligro persiste para las familias de líderes indígenas asesinados en la Amazonía

De Saweto a Quinto Inuma: el peligro persiste para las familias de líderes indígenas asesinados en la Amazonía

LEER MÁS
Condenan a responsables por asesinato de líder indígena Quinto Inuma con hasta 35 años de prisión

Condenan a responsables por asesinato de líder indígena Quinto Inuma con hasta 35 años de prisión

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

Experiencia laboral de Keiko Fujimori antes de ser presidente

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar
Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025