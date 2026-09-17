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BCR pone en circulación moneda de plata de S/1 por los 200 años del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco

El diseño de esta pieza del BCRP incluye el Escudo de Armas en el anverso, mientras que el reverso celebra el bicentenario del colegio, con la imagen de la Capilla de San Juan de Dios y las fechas 1825-2025.

La moneda, con acuñación de 2026, será de edición limitada y estará disponible en 5,000 ejemplares, con un diámetro de 33 mm y un peso de media onza troy.
La moneda, con acuñación de 2026, será de edición limitada y estará disponible en 5,000 ejemplares, con un diámetro de 33 mm y un peso de media onza troy.Foto: composición LR/Difusión
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) presentó este jueves una moneda conmemorativa de plata con denominación de un sol, creada para recordar los 200 años del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco. La pieza, correspondiente a la acuñación de 2026, forma parte de las emisiones especiales que rinden homenaje a instituciones representativas del país.

La emisión fue oficializada mediante la Circular N.° 0022-2026-BCRP, publicada en el diario oficial El Peruano. De acuerdo con la disposición, la moneda tiene curso legal en el territorio nacional y contará con una producción máxima de 5,000 ejemplares, por lo que se trata de una edición limitada.

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Moneda de plata del BCR: características y emisión limitada a 5,000 unidades

La nueva pieza está elaborada con plata de ley 0.925 y presenta un peso fino equivalente a media onza troy. Su diámetro es de 33 milímetros y fue fabricada bajo la calidad Proof, un acabado utilizado en monedas conmemorativas y de colección. Además, cuenta con canto estriado y lleva como año de acuñación el 2026.

Aunque su valor nominal es de S/1, la moneda pertenece a una emisión especial cuyo precio de venta será establecido por el Banco Central de Reserva. La cantidad máxima autorizada para su fabricación asciende a 5,000 unidades, según las especificaciones difundidas en la circular que regula su puesta en circulación.

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¿Cuál es el precio de la moneda de plata del BCR y dónde se puede adquirir?

El BCRP informó que el precio comercial de esta moneda será comunicado a través de su tienda virtual oficial. El monto podrá modificarse posteriormente en función de la variación de los costos asociados a su producción y comercialización.

En cuanto a su diseño, el anverso incluye el Escudo de Armas, el nombre del Banco Central de Reserva del Perú, el año 2026 y la inscripción “Un Sol”. En el reverso aparece la denominación alusiva al bicentenario del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco, junto con el logotipo oficial de la conmemoración y las fechas 1825-2025. La imagen central representa la puerta de acceso a la Capilla de San Juan de Dios del histórico colegio cusqueño.

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