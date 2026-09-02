Julio Velarde: Senado votará el 9 de septiembre informe sobre su ratificación en el BCR

Aprobado el informe de la comisión, se remitirá a la Junta de Portavoces para incluirlo en la agenda del Pleno. | Andina

Aprobado el informe de la comisión, se remitirá a la Junta de Portavoces para incluirlo en la agenda del Pleno. | Andina

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Julio Velarde inició este miércoles el camino parlamentario para continuar al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por un nuevo periodo de cinco años. El presidente del ente emisor acudió a la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado, donde expuso brevemente y respondió las preguntas formuladas por sus integrantes. El grupo de trabajo deberá votar, como máximo el 9 de septiembre, el informe que recomendará su ratificación o rechazo.

La sesión de este miércoles no significó la ratificación de Velarde. De acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento del Senado, una vez aprobado el informe de la comisión, este será remitido a la Junta de Portavoces para que pueda ser incorporado en la agenda del Pleno. Será esta instancia la que finalmente vote la continuidad del economista al frente del BCRP.

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El proceso ocurre después de que el Poder Ejecutivo formalizara el nombramiento de Velarde para un nuevo periodo de cinco años mediante la Resolución Suprema N.° 258-2026-PCM, publicada el 21 de agosto. Sin embargo, la designación requiere ahora la ratificación del Senado.

El dólar y el margen de acción del BCR

Durante su presentación, uno de los asuntos sobre los que Velarde fue consultado estuvo relacionado con el comportamiento del tipo de cambio y la intervención del Banco Central en el mercado cambiario.

La posición del titular del BCRP es que la entidad no interviene para establecer un precio determinado del dólar. Su actuación busca, más bien, evitar movimientos excesivamente bruscos que puedan afectar el funcionamiento de la economía.

"No estamos buscando un nivel particular", señaló Velarde.

La precisión es relevante porque las operaciones cambiarias del Banco Central suelen ser interpretadas como una señal de que la autoridad monetaria pretende sostener una determinada cotización. Sin embargo, el esquema utilizado por el BCRP permite que el tipo de cambio responda a las condiciones del mercado, mientras la entidad interviene para reducir episodios de volatilidad que considere excesiva.

El contexto cambiario también ha sido relativamente favorable para el sol durante 2026. En junio, Velarde ya había advertido que no era posible anticipar una tendencia determinada para el dólar, debido a que su comportamiento depende tanto de factores internos como externos. Entre estos últimos mencionó las decisiones de política monetaria de Estados Unidos.

Reservas internacionales: por qué no son recursos del Gobierno

Otro de los puntos que apareció durante la evaluación fue el papel de las reservas internacionales administradas por el BCRP.

Velarde defendió que estos activos no deben entenderse como dinero disponible para que el Gobierno pueda destinarlos libremente a obras, gasto público u otras necesidades presupuestarias.

La razón está en la función que cumplen dentro del sistema monetario y financiero. Las reservas forman parte de los activos que respaldan la posición externa del país y permiten al Banco Central contar con capacidad de respuesta ante episodios de presión sobre el mercado cambiario y financiero.

Además, una parte de los recursos administrados por el BCRP está vinculada a obligaciones y operaciones del sistema financiero, por lo que no corresponde equiparar las reservas internacionales con los recursos que maneja el Tesoro Público.

La diferencia resulta especialmente importante en un escenario en el que se plantean distintas alternativas para financiar inversión pública. El uso de los activos del Banco Central no puede evaluarse únicamente desde la disponibilidad de recursos, sino también desde las funciones que cumple la autoridad monetaria y la necesidad de preservar su autonomía.

Tasas de interés: el problema de excluir a quienes tienen mayor riesgo

Las tasas de interés constituyeron otro de los temas abordados durante la presentación.

Velarde reiteró su posición crítica frente a los límites obligatorios a las tasas de interés, debido a que una reducción impuesta por ley no garantiza que todos los usuarios terminen obteniendo préstamos más baratos.

El punto central es el riesgo crediticio. Las entidades financieras establecen sus tasas considerando, entre otros factores, la probabilidad de que el préstamo sea pagado. Cuando una tasa máxima impide cobrar un precio que compense ese riesgo, la alternativa para la entidad puede ser no otorgar el crédito.

El resultado puede ser particularmente relevante para personas y pequeños negocios que tienen dificultades para acceder al sistema financiero formal. En vez de obtener un préstamo con una tasa menor, podrían quedar excluidos del financiamiento bancario.

Esta ha sido una de las principales críticas del BCRP a la legislación que estableció topes a las tasas. En anteriores intervenciones ante el Congreso, Velarde sostuvo que la medida podía terminar desplazando a determinados usuarios hacia el mercado informal de crédito.

Por ello, la discusión sobre el costo del crédito no se limita a determinar cuál debería ser una tasa máxima. También involucra la posibilidad de que determinados usuarios pierdan acceso al sistema financiero formal.

Senadores expresan respaldo a Velarde

Durante la sesión, algunos integrantes de la Comisión de Procedimientos Especiales también se pronunciaron sobre la gestión del presidente del BCR. La secretaria del grupo de trabajo, Martha Moyano, expresó su respaldo a su ratificación, mientras que el senador Alfonso López Chau manifestó su satisfacción por la labor realizada por Velarde al frente de la entidad.

A su turno, el vicepresidente de la comisión, Absalón Vásquez, destacó el prestigio internacional alcanzado por el Banco Central y vinculó ese reconocimiento con la conducción de Velarde. Estas posiciones muestran respaldo dentro de la comisión, aunque no anticipan el resultado de la votación del informe prevista para el 9 de septiembre.

"Es la institución, no soy yo"

La continuidad de Velarde también puso sobre la mesa la relación entre su figura y la credibilidad que el BCRP ha construido durante los últimos años.

Ante las preguntas relacionadas con su permanencia y el peso que puede tener su figura en la confianza hacia la entidad, el economista remarcó que la estabilidad del Banco Central no debería depender de una sola persona.

"Es la institución, no soy yo", sostuvo.

El mensaje apunta a destacar el carácter institucional de la política monetaria y la autonomía del BCRP. Velarde está al frente del Banco Central desde 2006 y ha sido ratificado para sucesivos periodos desde entonces.

Su eventual continuidad para 2026-2031 sería definida finalmente por el Senado, luego de que el Ejecutivo formalizara su designación.

¿Qué se votará el 9 de septiembre?

La fecha del 9 de septiembre será el siguiente punto decisivo del procedimiento, aunque no debe confundirse con la votación final sobre Velarde.

La Comisión de Procedimientos Especiales tiene plazo hasta ese día para votar el informe que recomendará su ratificación o no. Posteriormente, el documento deberá pasar por la Junta de Portavoces antes de llegar al Pleno del Senado.

La ratificación requiere el voto favorable de más de la mitad del número legal de integrantes del Senado. Por ello, la decisión sobre Velarde todavía deberá superar una segunda instancia parlamentaria después de la evaluación de la comisión.

En paralelo, la misma comisión inició el proceso para elegir a tres nuevos integrantes del Directorio del BCRP. La convocatoria está prevista para el 3 de septiembre; la presentación de propuestas se realizará entre el 4 y el 8, y las entrevistas personales están programadas para los días 22, 23 y 24 de septiembre. El informe final del proceso deberá estar listo el 7 de octubre.

De esta manera, la próxima semana el Senado tendrá que definir el primer paso formal sobre la continuidad de Velarde, mientras avanza en paralelo la renovación parcial del directorio que acompañará al presidente del BCRP durante el próximo periodo.