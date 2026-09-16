Alcalde de La Victoria denuncia amenazas en su contra y financiamientos de candidaturas por mafias

El alcalde de La Victoria, Rubén Cano, denunció que recibe amenazas de muerte por parte de organizaciones criminales que operan en el distrito. El burgomaestre también sostuvo que dos grupos de candidatos a la alcaldía de esa comuna cuentan con financiamiento de mafias. "Hay dos grupos (de candidatos) que están financiados actualmente por estos grupos de crimen organizado", declaró en RPP.

Cano explicó que las amenazas no solo lo afectan a él. Según contó, sus funcionarios, empleados, testigos y fiscalizadores también reciben advertencias constantes. "Yo estoy también amenazado por teléfono todo el tiempo y también los funcionarios están amenazados. También los empleados, los testigos, los fiscalizadores, ellos están amenazados", indicó el alcalde durante la entrevista.

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El burgomaestre pidió la intervención directa de la presidenta y de la Policía Nacional. Advirtió que la próxima campaña navideña en el Emporio Comercial de Gamarra corre riesgo si no llegan refuerzos policiales. "Necesitamos más policías porque durante la campaña de Navidad va a ser una bomba de tiempo, es evitar una desgracia", manifestó.

El alcalde reconoció que el crimen organizado no es un problema nuevo en su distrito. Afirmó que las mafias llevan más de 40 años asentadas en la zona y que ahora buscan un salto distinto: meterse directamente en la política local a través del financiamiento de candidaturas.

Cano fue tajante al responder si existe el riesgo de que la criminalidad tenga complicidad desde una futura autoridad municipal: "Así es, porque son financiados, actualmente son financiados".

Un distrito con pocos policías y poco dinero para seguridad

Cano detalló cifras que grafican la magnitud del problema. Según dijo, solo 25 policías resguardan a 200 mil residentes y a más de 500 mil visitantes que llegan a diario al distrito. La desproporción, remarcó, deja a La Victoria casi sin capacidad de respuesta frente al crimen organizado.

El alcalde también cuestionó la distribución de recursos del Estado. Indicó que el distrito genera alrededor de 6,338 millones de soles al año en impuestos, pero solo recibe 14 millones de soles del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN). Esa cifra, dijo, no alcanza ni para cubrir la limpieza pública ni los servicios de seguridad que necesita la zona.

Cano relató además hechos concretos de violencia reciente en el distrito. Contó que un fiscalizador municipal sufrió un ataque con cuchillo que le reventó un ojo durante un operativo.

Mencionó también el asesinato de un trabajador del Mercado de Frutas, luego de que este se negara a pagar cupo a extorsionadores. A esto se suman guerras internas entre bandas familiares que lotizan y alquilan de forma informal la vía pública, un conflicto que ya dejó incendios de vehículos y diez personas muertas.