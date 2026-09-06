Corte de agua de hasta 16 horas este lunes 7 de septiembre: Sedapal restringirá el servicio en estos distritos
Las áreas más afectadas incluyen Santiago de Surco, Ate, Independencia y San Juan de Lurigancho, con interrupciones relacionadas con la limpieza de reservorios. Se recomienda a los vecinos almacenar agua previamente.
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El corte de agua este lunes 7 de septiembre alcanzará a diferentes sectores de Lima, de acuerdo con la programación de Sedapal. La interrupción temporal del servicio se realizará en distintos horarios y, en varios casos, estará relacionada con labores de limpieza de reservorios.
Santiago de Surco, Ate, Independencia y San Juan de Lurigancho figuran entre las jurisdicciones comprendidas en la programación. Los residentes de las zonas señaladas tendrán que considerar los horarios establecidos para organizar sus actividades y contar con agua antes del inicio de la restricción.
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Corte de agua en Lima este lunes 7 de septiembre: conoce las zonas y horarios
Santiago de Surco
- Horario del corte: 5:00 a. m. a 9:00 p. m.
- Zonas afectadas: Urb. Las Lagunas, urb. El Mirador y urb. San Jorge.
Ate
- Horario del corte: 1:00 p. m. a 11:50 p. m.
- Zonas afectadas: Coop. Demsa, A.H. Nueva Luz, A.H. Santa Clara, Asoc. Santa Rosa de Huamanga, Asoc. Las Flores de Santa Clara, Coop. Santa Elena, Asoc. Los Llanos, Asoc. Francia, Asoc. Los Jardines de Santa Clara, Asoc. Las Terrazas de Santa Clara, Asoc. Los Geranios, Urb. Centro Poblado Santa Clara, A.H. Cerro Cruz de Santa Elena I y II Etapa, Asoc. Villa Francia y Coop. Santa Elena.
Independencia
- Horario del corte: 12:00 m. a 8:00 p. m.
- Zonas afectadas: A.H. 21 de Abril, A.H. Cahuide, A.H. Corazón de Jesús, A.H. 1ro de Mayo, A.H. Mariano Melgar, A.H. El Misti, A.H. Nuevo Amanecer, A.H. Precursores, A.H. Santa Rosa, A.H. Horacio Zevallos Gámez, PJ Condorcanqui, PJ José Olaya y U. Pop. Túpac Amaru.
San Juan de Lurigancho
- Horario del corte: 8:00 a. m. a 11:55 p. m.
- Zonas afectadas: A.H. Nueva Esperanza, A.H. Cangallo, A.H. Unión y Progreso Sector Los Claveles, A.H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo, A.H. Cangallo Ampl. 2, A.H. Unión y Progreso Sector 4 de Febrero, A.H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero, Asoc. Mano de Dios, Asoc. Los Huertos de Canto Grande, Asoc. Mira del Éxito, AF Cerrito Rico, Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre, A.H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre, Agrup. Las Terrazas II, A.H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico, A.H. Integ. Virgen de Fátima Sector Nueva Jerusalén, Asoc. Virgen del Carmen, Agrup. Reincorporación Nueva Jerusalén, Agrup. Incorporados a Nueva Jerusalén II, Agrup. Raíces de Jicamarca, Agrup. 24 de Enero, A.H. Integ. Virgen Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo, Agrup. Las Viñas, A.H. Nuevo Santa Cruz, Agrup. Nueva Imagen, A.H. Pueblos Unidos Sector Señor de Muruhuay, Agrup. Nueva Juventud, AF Cristo de Pachacamilla, A.H. San José Obrero y A.H. San José Obrero Ampl.